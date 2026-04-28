Banxico prevé “descenso gradual” de la inflación hasta alcanzar la meta de tres por ciento

Rodríguez Ceja compareció ante la Comisión de Hacienda y Crédito Público, que preside el senador Miguel Ángel Yunes Márquez. Foto: Montserrat López

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La inflación está próxima a retomar un descenso gradual, aseguró la gobernadora del Banco de México (Banxico), Victoria Rodríguez Ceja.

Al reunirse con senadores, aseguró que México cuenta con fundamentos macroeconómicos sólidos para enfrentar los retos que se presenten.

Rodríguez Ceja compareció ante la Comisión de Hacienda y Crédito Público, que preside el senador Miguel Ángel Yunes Márquez, a efecto de presentar su Informe Anual de Cumplimiento de Mandato.

Ahí, subrayó que la inflación está próxima a retomar un descenso gradual hacia la meta de tres por ciento en un contexto donde el conflicto en Medio Oriente y sus implicaciones permean sobre las cotizaciones internacionales de los energéticos.

“México cuenta con fundamentos macroeconómicos sólidos para enfrentar los retos que se presenten”: Victoria Rodríguez Ceja, gobernadora del @Banxico



Inflación irá a la baja y el sistema financiero es sano, dice al @senadomexicano pic.twitter.com/8CT59kLeYm — Leti RoblesdelaRosa (@letroblesrosa) April 28, 2026

“Prevemos que la inflación general como la subyacente muestran un descenso a partir del segundo trimestre del año, si bien anticipamos que la inflación general converja a la meta del tres por ciento en el segundo trimestre de 2027, y la inflación subyacente se ubique también en tres por ciento en el mismo periodo”, precisó.

Expuso que los cambios de política económica por parte del gobierno de Estados Unidos y la agudización de los conflictos geopolíticos añaden incertidumbre a las previsiones, pues “estos riesgos implican posibles presiones sobre la inflación hacia ambos lados del balance”.

Por ello, dijo, los determinantes de la inflación apuntan a la ausencia de presiones de demanda en el horizonte de pronóstico, “por lo que en nuestra siguiente decisión que valoraremos será realizar un último ajuste en el ciclo de recortes, con lo que estaríamos alcanzando una postura monetaria que continúa apoyando la convergencia de la inflación a la meta”.

Aunque la inflación en la primera quincena de abril está en 4.53% y la expectativa para 2026 en 4.25% en su comparecencia dijo Victoria Rodríguez Ceja gobernadora de @Banxico que en la próxima decisión recortan nuevamente la tasa de referencia. pic.twitter.com/JLsG93d4zB — Rodrigo Pacheco (@Rodpac) April 29, 2026

Rodríguez Ceja expuso que las disrupciones en los mercados internacionales de petróleo y gas implican riesgos al alza para la inflación global y a la baja para la actividad económica en el mundo, que persistirían incluso, en un escenario en el que se alcanzara un acuerdo de paz en las últimas semanas.

“La volatilidad observada en los mercados reflejan la incertidumbre en torno a la duración y posibles consecuencias de dicho conflicto; sin embargo, los sólidos fundamentos de la economía mexicana constituyen un elemento de soporte para el desempeño de los mercados financieros”, aseveró.

Señaló que la inversión fija bruta se contrajo en 2025, como resultado del entorno de incertidumbre ocasionado por el giro de la política comercial de nuestro principal socio comercial. A su vez, añadó, el crecimiento del gasto en consumo privado fue menor que en 2024, como reflejo de la debilidad que se presentó a principios de año.

Aseguró que las exportaciones netas se expandieron en el año, a pesar de la incertidumbre sobre la política comercial de Estados Unidos.

Rodríguez Ceja recordó que las negociaciones con el Gobierno de Estados Unidos redituaron en que las tasas arancelarias efectivas de Estados Unidos a México fueran menores que la de la mayoría de los demás países.

Dijo que el trato preferencial de las exportaciones mexicanas al mercado estadunidense bajo el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), junto al mayor uso de las empresas exportadoras mexicanas de este tratado, evitaron la materialización de los escenarios más adversos para la actividad exportadora del país.