Emiratos Árabes Unidos abandona la OPEP

ESTADOS UNIDOS (apro).-A partir del primero de mayo, la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y la OPEP+, una versión ampliada con una decena más de integrantes, entre ellos Rusia, tendrán que prescindir de uno de sus mayores productores de petróleo, en pleno bloqueo del estrecho de Ormuz por la guerra en Medio Oriente, según afirmó el Ejecutivo emiratí a través de la agencia de noticias estatal WAM.

La decisión supone un duro golpe para la OPEP, que existe desde 1960, y para Arabia Saudita, su líder, en medio de una crisis energética generada en la guerra contra Irán que está desestabilizando la economía mundial, debido a la situación en el estrecho de Ormuz, el paso marítimo por el que antes de este conflicto transitaba aproximadamente el 20% del petróleo que consume el planeta. Irán lo ha bloqueado, ha dicho que lo ha minado e incluso ha sugerido peajes para transitarlo.

La convergencia de estos factores amenaza con debilitar aún más la influencia de los países del Golfo sobre la oferta y los precios mundiales del crudo, dos variables que ha controlado históricamente la OPEP.

El ministro de Energía de los Emiratos Árabes Unidos (EAU), Suhail Mohamed al-Mazrouei, detalló a Reuters que su gobierno no consultó a otros países ni a Arabia Saudita, antes de decidir la salida, luego de haber hecho parte de la organización durante 59 años.

"Se trata de una decisión política, tomada tras un análisis exhaustivo de las políticas actuales y futuras relacionadas con el nivel de producción", declaró.

En ese sentido, se mostró confiado en ganar mayor autonomía al no tener que cumplir con las obligaciones dentro del grupo, con unas cuotas de producción de crudo a las que se ha opuesto Abu Dabi en los últimos años por considerarlas demasiado bajas. En contraparte, Arabia Saudita ha defendido los recortes prolongados de producción con el argumento de sostener los precios.

El gobierno emiratí apuntó que "las tendencias fundamentales indican un crecimiento continuo de la demanda mundial de energía a medio y largo plazo", una proyección que quiere capitalizar al acercar su producción de crudo a su máximo potencial.

"Esta decisión refleja la visión estratégica y económica a largo plazo de los EAU, así como su evolución en el perfil energético", señaló la agencia WAM, antes de añadir que el país "seguirá actuando de forma responsable, introduciendo producción adicional en el mercado de manera gradual y mesurada, en consonancia con la demanda y las condiciones del mercado".

Según cifras de la OPEP, los EAU producían aproximadamente 3.4 millones de barriles de crudo diarios antes del inicio del conflicto, el 28 de febrero, y han experimentado una reducción en su producción de aproximadamente 1.5 millones de barriles diarios, lo que representa una caída importante del volumen producido desde el inicio de la guerra.

La petrolera estatal ADNOC tiene como objetivo elevar la capacidad de bombeo a unos 5 millones de barriles diarios en 2027. Para ello, el consejo de administración, presidido por el jefe del Estado emiratí, aprobó un plan de inversiones por 150 mil millones de dólares entre 2023 y 2027.

Un hipotético aumento de la producción emiratí podría ayudar a equilibrar la oferta de crudo mundial, diezmada por el conflicto en Medio Oriente, y, en consecuencia, regular los precios del petróleo. Sin embargo, eso sería un efecto a mediano plazo, ya que el actual bloqueo del estrecho Ormuz obstaculizará cualquier intento de acelerar las exportaciones desde los EAU.

Tintes políticos

Los Emiratos Árabes Unidos han mantenido relaciones cada vez más tensas con Arabia Saudita, el mayor productor de la OPEP, debido a cuestiones políticas y económicas en Medio Oriente, una fricción agravada por los ataques militares recibidos por ambos desde Irán, también miembro de la OPEP, como respuesta a la ofensiva estadounidense-israelí.

En ese contexto, EAU ha reprochado a los demás Estados árabes del Golfo por, a su juicio, no haber hecho lo suficiente para protegerlos de las numerosas agresiones iraníes.

"Los países del Consejo de Cooperación del Golfo se han apoyado mutuamente en el plano logístico, pero en los planos político y militar, creo que su posición ha sido la más débil de toda su historia", declaró el lunes el asesor diplomático de la presidencia de los Emiratos Árabes Unidos, Anwar Gargash, durante una sesión del Gulf Influencers Forum.

Las discrepancias entre los EAU y Arabia Saudita también se han materializado en Yemen, donde ambos países se unieron en 2015 para combatir a los rebeldes hutíes, respaldados por Irán.

Sin embargo, la alianza se disolvió a finales de diciembre de 2025, cuando Arabia Saudita bombardeó lo que describió como un cargamento de armas destinado a los separatistas yemeníes apoyados por los Emiratos Árabes Unidos.

Como consecuencia de la ruptura, las cadenas de televisión saudíes con sede en Dubái, el centro económico de los EAU, han abandonado el reino en los últimos meses.

Paralelamente, la retirada de los EAU de la alianza petrolera a la que pertenece desde 1967 está siendo interpretada como una victoria para el presidente estadounidense, Donald Trump, un crítico feroz de la OPEP. El republicano llegó a acusar a la organización de "robar al resto del mundo" al inflar los precios del petróleo, durante un discurso en las Naciones Unidas en 2018.

Trump también ha vinculado el apoyo militar estadounidense a los países del Golfo con los precios del crudo, afirmando que, si bien Estados Unidos defiende a los miembros de la OPEP, estos "se aprovechan de ello imponiendo precios elevados al petróleo".

Los Emiratos Árabes Unidos han trabajado en fortalecer sus relaciones con Estados Unidos e Israel en los últimos años, un proceso que se aceleró con la firma de los Acuerdos de Abraham en 2020, mediante los cuales Abu Dabi se convirtió en el tercer país árabe en normalizar relaciones diplomáticas con Tel Aviv. Este acercamiento ha cobrado aún más relevancia tras los ataques de Irán, que han llevado a Emiratos a alinearse más abiertamente con el bloque occidental.

Mala racha para la OPEP

No son buenos días para los países exportadores de petróleo del golfo Pérsico debido a las dificultades para transportar su producción a través del estrecho de Ormuz, la vía marítima estrangulada por Irán por donde pasa una quinta parte de la cuota mundial de crudo y gas natural.

La producción de la OPEP —dependiente del crudo de Medio Oriente— se redujo en marzo casi 8 millones de barriles diarios, un 27.5% menos de lo extraído en febrero, antes del conflicto.

En ese escenario, la OPEP deberá prescindir de uno de sus miembros más relevantes: Emiratos el tercer mayor productor de crudo del Golfo Pérsico, según el Energy Institute, supera los 4 millones de barriles diarios, apenas 600 mil por debajo de Irán. Los detalles de su proceso de salida siguen siendo pocos, y se desconoce si hubo algún tipo de negociación previa entre las partes para gestionar la ruptura.

El Artículo 8 del Tratado de la OPEP señala que "ningún miembro de la Organización podrá retirarse de la membresía sin notificar su intención a la Conferencia. Dicha notificación surtirá efecto al comienzo del siguiente año natural posterior a la fecha en que sea recibida por la Conferencia, siempre que el miembro haya cumplido en ese momento todas las obligaciones financieras derivadas de su membresía".

Bajo esa premisa, la salida de los EAU solo podría materializarse hasta el comienzo de 2027, unas cuentas que no se alinean con el pronunciamiento emiratí.

Cuando Qatar comunicó en diciembre de 2018 su decisión de abandonar la OPEP, lo hizo en una carta dirigida al secretario general en la que invocaba el artículo 8 del Estatuto, con efectos a partir del 1 de enero del año siguiente.

La amputación a la OPEP anunciada por los EAU evidencia que incluso los aliados de Medio Oriente, víctimas directas de la guerra con Irán, pueden priorizar su agenda nacional por encima de la cohesión del grupo, lo que debilita la capacidad de la organización para presentarse como bloque confiable frente a Estados Unidos y los grandes importadores asiáticos.