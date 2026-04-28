Gobierno y sector gasolinero acuerdan bajar el diésel a 27 pesos por litro

La presidenta en la reunión con integrantes de su gabinete y empresarios del sector gasolinero. Foto: @Claudiashein ·

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La presidenta Claudia Sheinbaum informó del acuerdo con el sector gasolinero para reducir el precio del diésel a 27 pesos por litro, “para ayudar a la economía de las familias mexicanas”.

El ajuste se dará a partir de la próxima semana.

En un video más en su cuenta de X, la noche de este martes, la mandataria federal indicó:

“Hemos llegado a un gran acuerdo, el precio del diésel va a llegar a 27 pesos y eso es a partir de la próxima semana, poco a poco se va a ir ajustando para llegar a 27 pesos”.

Para ayudar a la economía de las familias mexicanas, la próxima semana el precio del diésel tendrá como máximo 27 pesos por litro. Aquí les platico. pic.twitter.com/SlR6ar39s7 — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) April 29, 2026

Agregó: “Aquí nos ayudaron también los bancos porque bajaron sus comisiones, nos ayudaron las empresas de vales para bajar también más comisiones de los vales y así todos juntos caminamos por México”.

En la imagen aparece con integrantes de las secretarías de Hacienda, de Energía, de Defensa, de Petróleos Mexicanos, Guardia Nacional, así como representantes del sector gasolinero, en el salón Tesorería de Palacio Nacional.

La presidenta agradeció a todos “por este gran esfuerzo”.