Energía

Gobierno y sector gasolinero acuerdan bajar el diésel a 27 pesos por litro

“Aquí nos ayudaron también los bancos porque bajaron sus comisiones”, destaca la mandataria en un video.
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Economía
martes, 28 de abril de 2026 · 22:33

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La presidenta Claudia Sheinbaum informó del acuerdo con el sector gasolinero para reducir el precio del diésel a 27 pesos por litro, “para ayudar a la economía de las familias mexicanas”.

El ajuste se dará a partir de la próxima semana. 

En un video más en su cuenta de X, la noche de este martes, la mandataria federal indicó:

“Hemos llegado a un gran acuerdo, el precio del diésel va a llegar a 27 pesos y eso es a partir de la próxima semana, poco a poco se va a ir ajustando para llegar a 27 pesos”.

 

 

Agregó: “Aquí nos ayudaron también los bancos porque bajaron sus comisiones, nos ayudaron las empresas de vales para bajar también más comisiones de los vales y así todos juntos caminamos por México”.

En la imagen aparece con integrantes de las secretarías de Hacienda, de Energía, de Defensa, de Petróleos Mexicanos, Guardia Nacional, así como representantes del sector gasolinero, en el salón Tesorería de Palacio Nacional.

La presidenta agradeció a todos “por este gran esfuerzo”.

 

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