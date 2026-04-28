SAT: impuestos y multas por vender un auto en México

La venta de un automóvil puede generar obligaciones fiscales cuando existe una ganancia en la operación.. Foto: Canva

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— El Servicio de Administración Tributaria (SAT) informó que la venta de un automóvil por parte de una persona física se considera una enajenación de bienes y puede generar obligaciones fiscales cuando se obtiene un ingreso o una ganancia derivada de la operación.

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La Ley del Impuesto sobre la Renta establece en su artículo 90 que las personas físicas deben pagar el impuesto correspondiente por los ingresos que obtengan, salvo aquellos que la propia ley considere exentos.

Asimismo, el artículo 119 de la Ley del Impuesto sobre la Renta señala que los ingresos derivados de la enajenación de bienes deben declararse cuando se obtiene una ganancia por la operación.

El SAT indicó que estas disposiciones aplican tanto a ventas ocasionales como a operaciones recurrentes. La autoridad fiscal también establece que los contribuyentes deben conservar documentación que acredite el costo de adquisición del vehículo y el monto de la venta para determinar si existe una utilidad.

La autoridad fiscal señala que los ingresos obtenidos por la venta de bienes deben incluirse en la declaración anual correspondiente al ejercicio fiscal en que se realizó la operación.

El impuesto se calcula cuando existe ganancia por la venta del vehículo

El SAT establece que el pago del Impuesto sobre la Renta depende de la existencia de una ganancia en la venta del vehículo. La ganancia se determina cuando el precio de venta es mayor al costo original de adquisición.

El artículo 124 de la Ley del Impuesto sobre la Renta establece que la ganancia por la enajenación de bienes se calcula restando del precio de venta el costo comprobado de adquisición y otros gastos autorizados.

La legislación fiscal también establece que no todas las ventas generan el pago del impuesto. El artículo 93, fracción XIX de la Ley del Impuesto sobre la Renta señala que los ingresos por la venta de bienes muebles pueden quedar exentos cuando la ganancia no excede el equivalente a tres Unidades de Medida y Actualización elevadas al año.

Cuando la utilidad supera ese límite, el contribuyente debe pagar el impuesto correspondiente únicamente sobre el excedente.

El SAT indica que el impuesto se calcula sobre la ganancia obtenida y no sobre el valor total del vehículo.

El SAT puede requerir declarar la venta del auto en la declaración anual

La autoridad fiscal establece que los contribuyentes deben declarar la venta de un automóvil cuando el ingreso forme parte de los conceptos acumulables o cuando exista una ganancia gravable.

El artículo 31 del Código Fiscal de la Federación establece la obligación de los contribuyentes de presentar declaraciones fiscales en los plazos establecidos por la ley.

El SAT señala que esta obligación aplica cuando:

Existe utilidad en la operación

El contribuyente realiza ventas de vehículos de forma frecuente

El ingreso debe comprobarse ante la autoridad fiscal

Se detectan movimientos financieros relacionados con la venta

La autoridad fiscal también establece que la venta de bienes puede ser revisada mediante mecanismos de verificación fiscal, conforme a las facultades establecidas en el Código Fiscal de la Federación.

Las multas por no declarar la venta de un auto pueden superar los 17 mil pesos

El Código Fiscal de la Federación establece sanciones económicas para los contribuyentes que no presentan declaraciones o incumplen obligaciones fiscales relacionadas con la enajenación de bienes.

El artículo 81 del Código Fiscal de la Federación establece las infracciones relacionadas con la omisión de declaraciones fiscales, mientras que el artículo 82 del mismo ordenamiento determina los montos de las multas aplicables por estas conductas.

De acuerdo con estas disposiciones, las sanciones por no presentar declaraciones o incumplir obligaciones fiscales pueden ir aproximadamente de 1,810 pesos hasta 17,370 pesos.

Estas sanciones se aplican cuando el contribuyente omite declarar ingresos o no cumple con los requisitos establecidos por la autoridad fiscal dentro de los plazos legales.

El SAT también puede aplicar recargos, actualizaciones y revisiones fiscales cuando detecta inconsistencias en la información declarada.

La venta frecuente de autos puede considerarse actividad empresarial

El SAT establece que vender un vehículo de manera ocasional no constituye una actividad empresarial. Sin embargo, cuando una persona realiza ventas de forma habitual, la autoridad fiscal puede considerar que existe una actividad económica.

El artículo 29 del Código Fiscal de la Federación establece que los contribuyentes que realicen actividades económicas deben emitir comprobantes fiscales digitales por las operaciones que realicen.

En estos casos, el contribuyente puede estar obligado a:

Inscribirse en el Registro Federal de Contribuyentes

Emitir comprobantes fiscales digitales

Declarar ingresos periódicos

Cumplir obligaciones fiscales adicionales

Estas disposiciones se encuentran en la Ley del Impuesto sobre la Renta y en el Código Fiscal de la Federación, que regulan las actividades económicas realizadas por personas físicas.