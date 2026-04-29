Citi acuerda venta del 22.6% de Banamex

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Citi Group anunció la venta del 22.6 % de su participación accionaria en el Grupo Financiero Banamex. Esto estaba previamente anunciado a varios inversionistas institucionales destacados y family offices.

"Los inversionistas en estas operaciones anunciadas en febrero pasado han recibido las autorizaciones requeridas del regulador de competencia mexicano y se han cumplido todas las condiciones de cierre. Se espera que la venta de la participación del 1.4% restante se complete en los próximos meses", detalló el organismo financiero en un comunicado.

Citi habrá vendido 49% del total de acciones de Banamex; esto luego de que ocurra el cierre del 24% comprometido, sumado a la adquisición de la participación accionaria del 25% de Fernando Chico Pardo, como el accionista de referencia.

"Nos complace cerrar estas operaciones con un grupo de inversionistas de renombre, cuyo compromiso demuestra confianza en la visión estratégica de Banamex y su prometedora trayectoria de crecimiento, así como en la fortaleza del sector financiero mexicano", declaró Ernesto Torres Cantú, director de Citi Internacional.

Por su parte, Fernando Chico Pardo, presidente del Consejo de Banamex, dijo que el "cierre de estas operaciones, sumado a mi adquisición del 25%, coloca cerca del 49% de las acciones de Banamex en manos de nuevos inversionistas, lo que nos acerca a completar el proceso de desconsolidación de Citi".

Ajustes estratégicos

Apenas la semana pasada, se anunció el relevo de Manuel Romo quien dejó la dirección general de Banamex y en su lugar llegará Edgardo del Rincón.

Romo permanecerá como CEO hasta el 1 de junio de 2026.

"Manuel ha sido un directivo excepcional y de primera, tanto en lo profesional como en lo humano. Entrega un Banamex fuerte y dinámico listo para la siguiente etapa. Gracias a lo que el equipo ha construido con él, tenemos una excelente base para regresar a Banamex donde todos queremos que esté, en el número uno", celebró Fernando Chico Pardo, presidente del Consejo de Banamex.

Edgardo del Rincón cuenta con 40 años de experiencia bancaria, incluyendo una etapa previa en Banamex de 34 años, donde ocupó varias posiciones de liderazgo en la Banca de Consumo, previo a desempeñarse como Director General de la Banca de Consumo y Director General Adjunto del Grupo Financiero durante más de cuatro años.

Del Rincón comenzó su carrera bancaria asesorando a clientes corporativos y luego se enfocó en el crédito a individuos y familias. Ha sido Director General de Banco del Bajío desde 2019.