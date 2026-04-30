Banamex sale al mercado global y coloca 1,300 mdd en notas subordinadas

CIUDAD DE MÃ‰XICO (apro).-Banamex hizo el anunciÃ³ de colocaciÃ³n de 1,300 millones de dÃ³lares en notas subordinadas en el mercado internacional; con esto movimiento, busca fortalecer su base de capital y robustecer la estrategia de crecimiento de largo plazo que ha estado ejectuando los Ãºltimos meses.

"La emisiÃ³n fue bien recibida por un grupo de mÃ¡s de cien inversionistas institucionales diversificado, incluyendo administradores de activos, compaÃ±Ã­as de seguros y fondos de pensiones, con una demanda final que superÃ³ el monto emitido en aproximadamente 2.69 veces", detallÃ³ la instituciÃ³n bancaria en un comunicado.

Apenas el 31 de marzo, el banco reportÃ³ activos totales por $1,100,829 millones de pesos.

Es importante descatar que estas notas subordinadas tienen un plazo de 10.25 aÃ±os, con opciÃ³n de recompra a partir del quinto aniversario, y devengan un cupÃ³n de 6.70% anual. Por otra parte, se precisa que la Las notas subordinadas tienen un plazo de 10.25 aÃ±os, con opciÃ³n de recompra a partir del quinto aniversario, y devengan un cupÃ³n de 6.70% anual.

Las notas fueron emitidas bajo el Programa de Notas a Mediano Plazo (Medium Term Note Program) del Banco y cuentan con calificaciones de Baa2 (hyb) por Moodyâ€™s y BB por S&P; las notas se encuentran listadas en el Euronext Dublin Global Exchange Market. La liquidaciÃ³n estÃ¡ programada para el 7 de mayo.

"La emisiÃ³n forma parte de nuestros esfuerzos continuos para fortalecer la posiciÃ³n de capital de Banamex mientras financiamos un crecimiento sostenible. Estamos satisfechos con la alta calidad y diversificaciÃ³n de la base de inversionistas alcanzada", indicÃ³ Patricio Diez de Bonilla, Director de Finanzas (CFO) de Banamex.