Pemex pierde 46 mil 639 millones de pesos en el primer trimestre

(EUROPA PRESS).- La petrolera estatal Petróleos Mexicanos (Pemex) registró unas pérdidas netas de 42 mil 919 millones de pesos durante el primer trimestre de 2026, lo que supone reducir los 'números rojos' en un 68.8% respecto de lo contabilizado doce meses atrás.

Según se desprende de las cuentas presentadas este jueves por la compañía, las pérdidas de este año habrían sido de 46 mil 639 millones de pesos antes de impuestos y conversiones de divisas, esto es un 11% menos que el año pasado.

No obstante, en el primer trimestre de 2025 se anotó un cargo de 95 mil 566 millones de pesos relativo a primas y prestaciones de los empleados de Pemex que en este trimestre no se ha incluido.

Los ingresos retrocedieron un 7.6%, hasta los 365 mil 696 millones de pesos. Las ventas en México generaron 248 mil 151 millones de pesos, un 4.2% más, mientras que las exportaciones redujeron su valor en un 25.3%, hasta los 117 mil 084 millones de pesos. Otros servicios varios aportaron 461 millones de pesos.

Pemex incurrió en un sumatorio de gastos de actividad y deterioros de pozos, oleoductos, propiedades, plantas y equipos de 276 mil 991 millones de pesos, un 3.3% menos.

En cuanto al rendimiento bruto de explotación (Ebitda), éste se situó en 117 mil 788 millones de pesos al dejarse un 5.3% desde la cifra del año previo.

Al final del trimestre, la deuda financiera se ubicó en 79 mil 037 millones de dólares estadounidenses, el nivel más bajo desde 2014. Asimismo, el coste de la deuda disminuyó un 13.4% en comparación con lo dispuesto en el Presupuesto de Egresos.

REDUCCIÓN DE INGRESOS PESE A IRÁN

La empresa de titularidad estatal ya avisó el pasado 6 de abril que verá menguados sus ingresos este año en 59 mil 300 millones de pesos pese a la escalada en el precio de los hidrocarburos provocado por Irán debido a la apreciación de la divisa mexicana frente al dólar.

"Los ingresos propios de Pemex mostrarán una reducción de 59 mil 300 millones de pesos asociada con la apreciación del tipo de cambio respecto a lo proyectado en la LIF [Ley de Ingresos de la Federación] 2026, lo cual reduce el valor en moneda nacional de las exportaciones de petróleo", explicó el Gobierno en el informe de Precriterios Generales de Política Económica (PCGPE) de 2027.

En los PGGPE de 2026, la Secretaría de Hacienda anticipaba un tipo de cambio para el cierre del año de 18,9 pesos mexicanos (0,92 euros) por dólar, mientras que ahora se augura que sea de 18,4 pesos mexicanos (0,90 euros).

Al mismo tiempo, el conflicto en Oriente Próximo ha encarecido el precio medio de venta del barril de petróleo mexicano a 77.3 dólares (65.91 euros) frente a los 54.9 dólares (46.81 euros) de 2025.

"Los menores ingresos de Pemex serán parcialmente compensados por los mayores ingresos petroleros del Gobierno Federal en 12 mil millones de pesos [584.7 millones de euros], impulsados por un aumento en los precios internacionales de los hidrocarburos en un contexto de presiones sobre la oferta vinculadas con los conflictos geopolíticos en Medio Oriente", completó el documento.