Esto dice el SAT sobre visitas “sorpresa” a domicilio y bloqueos de cuentas

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El Servicio de Administración Tributaria (SAT) llamó a tener precaución con noticias fiscales falsas que han circulado en días recientes en redes sociales y WhatsApp.

En un comunicado, la dependencia de la Secretaría de Hacienda calificó de “totalmente falso” que lleve a cabo visitas masivas a domicilio, que realice bloqueo masivo de cuentas bancarias a personas con supuestos adeudos con el fisco o por el mal uso del concepto en transferencias, o que esta institución tenga un área que realice venta de automóviles.

“Ante la proliferación de información engañosa relacionada con supuestas visitas sorpresa a domicilio, de la existencia de un ‘departamento de ventas’ de autos, sobre el cobro de impuestos a pensionados, cierres de cuentas bancarias, revisiones por concepto de transferencias, entre otros temas, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) hace un llamado a la ciudadanía para no dejarse sorprender por este tipo de noticias falsas y evitar difundirlas”, expuso el SAT.

En ese contexto exhortó a las y los contribuyentes a verificar la veracidad de la información y no compartir noticias falsas de carácter fiscal que circulan, principalmente, en redes sociales y servicios de mensajería instantánea.

#ComunicadoSAT



El SAT hace un llamado a la ciudadanía a no dejarse sorprender por noticias falsas de carácter fiscal que circulan en redes sociales y servicios de mensajería, relacionadas con supuestas visitas sorpresa a domicilio, la existencia de un “departamento de ventas” de… pic.twitter.com/2dIz7e5Qho — SATMX (@SATMX) April 3, 2026

“En las últimas semanas se ha detectado que continúan circulando mensajes que alertan sobre visitas domiciliarias por parte de este órgano tributario a pensionados o jubilados, de un supuesto ‘departamento de ventas del SAT’ que ofrece automóviles, de operativos masivos de auditoría o el cierre de cuentas bancarias, lo que genera confusión y alarma entre las personas contribuyentes”, subrayó en su comunicado.

Estas noticias falsas, sostuvo, afectan directamente a las y los contribuyentes, pues provocan decisiones apresuradas o incluso fraudes; por lo que este órgano tributario recuerda a toda la población que ninguna modificación fiscal entra en vigor sin antes ser publicada en los medios oficiales, como el Diario Oficial de la Federación o los portales institucionales.

“Toda información fiscal confiable debe consultarse únicamente en fuentes oficiales, como el Portal del SAT, comunicados de prensa y redes sociales de esta institución, como X, Instagram, Facebook y TikTok”, resaltó.