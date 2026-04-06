Funcionaria de la Fed ve posible aumento de tasas por alza de la gasolina y la inflación

El sello de la Junta de Gobernadores del Sistema de la Reserva Federal de EEUU en el Edificio de la Junta de la Reserva Federal Marriner S. Eccles, en Washington. Foto: AP

WASHINGTON (AP) — Una alta funcionaria de la Reserva Federal manifestó el lunes que un aumento de las tasas de interés podría ser apropiado si la inflación se mantiene de forma persistente por encima del objetivo del 2% del banco central estadounidense, la señal más reciente de que algunos responsables de política monetaria se están alejando de la idea de bajar las tasas.

Beth Hammack, presidenta del Banco de la Reserva Federal de Cleveland, señaló en una entrevista con The Associated Press que, en general, ella prefiere que la Fed mantenga sin cambios su tasa de interés de referencia “durante bastante tiempo”.

También indicó que la Fed podría tener que recortar su tasa si el encarecimiento de la gasolina desacelera la economía y aumenta el desempleo. Pero si la inflación se mantuviera elevada, podría ser necesario subir la tasa, agregó.

“Puedo prever escenarios en los que tendríamos que reducir las tasas... si el mercado laboral se deteriora de manera significativa”, explicó Hammack. “O puedo ver que quizás necesitemos subir las tasas si la inflación se mantiene persistentemente por encima de nuestro objetivo”.

Los comentarios de Hammack sugieren una preocupación creciente entre al menos algunos responsables de política monetaria de que la inflación, que ya era elevada antes de la guerra con Irán, podría requerir aumentos de tasas para contenerla aún más. Los incrementos de tasas por parte de la Fed serían un giro brusco respecto de finales del año pasado, cuando el banco central recortó su tasa clave tres veces. Las subidas podrían elevar los costos de endeudamiento para consumidores y empresas, incluidos los de hipotecas, préstamos para automóviles y tarjetas de crédito.

Otros funcionarios de la Fed han abierto recientemente la puerta a aumentos de tasas, entre ellos Austan Goolsbee, presidente de la Fed de Chicago. Y las actas de la reunión de la Fed de finales de enero señalaron que varios de los 19 funcionarios del comité que fijaron las tasas respaldaron modificar el comunicado posterior a la reunión para reflejar la posibilidad de “ajustes al alza” de las tasas.

Un aumento de tasas casi con seguridad llevaría al presidente Donald Trump a arremeter contra la Fed, a la que ha criticado duramente por no recortar más las tasas. Ha pedido que la tasa clave se reduzca al 1%, desde su nivel actual de alrededor del 3,6%.

El gobierno actualizará dos medidas de inflación esta semana, aunque es probable que solo una reflejo del impacto del salto en los precios de la gasolina desde que comenzó la guerra con Irán el 28 de febrero. Los precios de la gasolina promediaron 4,12 dólares por galón en todo el país el lunes, según la organización automotriz AAA, 80 centavos más que un mes antes.

El gobierno publicará el viernes el informe de inflación de marzo, que ofrecerá una primera lectura del impacto de los mayores precios de la gasolina y la energía. Los economistas pronostican que la inflación anual empeorará de manera significativa y llegar al 3,1% desde 2,4% en febrero, según una encuesta del proveedor de datos FactSet. En términos mensuales, esperan que los precios al consumidor hayan subido un 0,8% en marzo respecto de febrero, lo que sería el mayor incremento en casi cuatro años.

El Departamento de Comercio informará el jueves el indicador de inflación preferido por la Fed para febrero, aunque ese dato no incorporará ningún impacto del conflicto con Irán.

Hammack dijo que las propias estimaciones de la Fed de Cleveland muestran que la inflación podría alcanzar el 3,5% en abril, lo que sería el nivel más alto desde 2024. La inflación se disparó al 9,1% en junio de 2022 antes de descender lentamente.

“La inflación ha estado por encima de nuestro objetivo durante más de cinco años”, señaló Hammack y un aumento adicional significaría que está “moviéndose en la dirección equivocada, alejándose de nuestro objetivo del 2%”.

El Congreso exige a la Reserva Federal procurar una inflación baja y el máximo empleo, y los precios más altos de la gasolina podrían amenazar ambos mandatos, creando una situación difícil para los funcionarios de la Fed.

Los consumidores podrían reaccionar a los mayores precios de la gasolina recortando su gasto en otras áreas de la economía, explicó Hammack, lo que podría derivar en un crecimiento más débil y despidos, a lo que la Fed tendría que responder con recortes de tasas.

Hammack indicó que el impacto de la guerra en la economía dependerá de cuánto dura y de cuánto elevan los precios de la gasolina y otros costos. Ya en su sexta semana, el conflicto ha durado más de lo que ella esperaba cuando la Fed se reunió por última vez el 17 y 18 de marzo, comentó.

La funcionaria señaló que el alza de los precios de la gasolina derivada de la guerra con Irán es “la cosa número 1” de la que escucha hablar a la gente en su distrito, que abarca Ohio y partes de Pensilvania, Virginia Occidental y Kentucky.

"Sabemos que eso causa mucho dolor a nivel personal, porque se viene una porción cada vez mayor de los cheques de pago de la gente. Por eso es importante que sigamos concentrados en ello", señaló.