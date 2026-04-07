Declaración Anual 2025: ¿cómo obtener saldo a favor más rápido?

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- En este mes de abril las personas físicas deberán presentar su Declaración Anual correspondiente al ejercicio fiscal 2025, con la finalidad de reportar sus ingresos y deducciones ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Con este trámite los contribuyentes podrán obtener un saldo a favor en caso de que las deducciones superen los impuestos retenidos, por lo que la autoridad fiscal deberá devolver cierta cantidad de dinero.

Aunque el proceso de devolución depende de la validación de la información por parte del SAT, existe una manera para que el monto pueda retornar al contribuyente en menor tiempo: la devolución automática.

¿Cómo recuperar saldo a favor a través de la devolución automática?

Para obtener el saldo a favor indicado en el reporte anual de situación fiscal más rápido, el contribuyente deberá cumplir con los siguientes requisitos:

Presentar la declaración anual correctamente; sin errores.

Seleccionar la opción “devolución” en el trámite.

Tener una CLABE interbancaria registrada y activa (a nombre del contribuyente).

Verificar que los datos fiscales coincidan con los comprobantes (CFDI).

Contar con e.firma vigente (en caso de montos mayores a 10 mil pesos) o contar con la contraseña.

Si no se cuentan con irregularidades, la devolución automática se efectuará en un plazo no mayor a 40 días hábiles, de acuerdo con la autoridad fiscal.

La reducción del tiempo de espera ocurre principalmente cuando la información ya se encuentra previamente cargada y al ser la misma, no requiere ser actualizada por el contribuyente.

De esta manera, el retorno del monto puede ser incluso de entre cuatro y cinco días, aseguró Gari Flores Hernández, administrador central de recaudación del SAT en conferencia de prensa.

Sin embargo, en caso de que los datos no sean correctos en el trámite de obligación fiscal, el SAT rechazará la devolución automática y se tendrá que realizar de forma manual.

¿Y en qué consiste la devolución manual?

Cuando se identificaron inconsistencias en la información presentada en la Declaración Anual, los contribuyentes deberán realizar el proceso de forma manual.

Este se realizará a través del portal del SAR, donde se deberán adjuntar los comprobantes fiscales que avalen el saldo a favor.

Sin embargo, el proceso suele ser más tardado, ya que personal tributario se encargará de revisar minuciosamente la información, lo que podría implicar un periodo mayor a 40 días hábiles.

Para cualquier duda u aclaración o en caso de necesitar asesoría, el SAT pone a disposición de los contribuyentes las siguientes líneas de comunicación:

MarcaSAT: 55 627 22 728, opción 2, subopción 0.

Chat uno a uno: chat.sat.gob.mx

Chatbot: OrientaSAT.