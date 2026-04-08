El petróleo baja casi a 90 dólares y los mercados bursátiles suben tras cese del fuego con Irán

La Bolsa de Nueva York se ve en Nueva York, el jueves 19 de marzo de 2026. Foto: AP

NUEVA YORK (AP) — Los precios del petróleo regresaron el miércoles a los 90 dólares por barril, y los mercados bursátiles ganaron en todo el mundo después de que el presidente Donald Trump se retractó de su amenaza de acabar con “toda una civilización” en la guerra con Irán.

Poco después de iniciar operaciones, el S&P 500 subía 2,4% al día siguiente de que Trump anunció un alto el fuego de dos semanas con Irán, menos de 90 minutos antes de una fecha límite que el presidente estadounidense había fijado para que se abriera el estrecho de Ormuz y se permitiera a los petroleros salir del Golfo Pérsico. El promedio industrial Dow Jones subía 1.332 puntos, o un 2,9%, y el compuesto Nasdaq ganaba un 2,9%.

Para estar seguros, los precios de las acciones seguían por debajo de donde estaban antes de la guerra. Y los precios del petróleo siguen altos porque permanece la amenaza de que la guerra continúa y mantiene el petróleo producido en la zona del Golfo Pérsico bloqueado en el Oriente Medio.

El precio promedio de un galón de gasolina regular ya supera los 4,16 dólares en Estados Unidos, según la organización automotriz AAA. Un par de días antes de que Estados Unidos e Israel iniciaran la guerra con Irán el 28 de febrero, el galón de gasolina costaba menos de 3 dólares. Si los precios del petróleo se mantienen altos durante mucho tiempo, elevarán los precios de casi todo lo que utilice gasolina para transportarse.

Hay motivos para ser optimistas, pero todavía es demasiado pronto para saberlo, porque, como saben, al fin y al cabo, es Trump”, dijo Takashi Hiroki, estratega jefe en MONEX.

Hasta ahora en la guerra, Trump ha fijado varias fechas límite para que Irán abra el estrecho de Ormuz y ha amenazado con grandes repercusiones si Irán no lo hace, sólo para aplazarlas.

Es similar a lo de hace un año, cuando Trump amenazó con aranceles severos a las importaciones de otros países. Tras un par de aplazamientos, su administración finalmente negoció aranceles más bajos con muchos países, aunque seguían siendo más altos que antes de su segundo mandato. Algunos alegan que Trump se acobarda si los mercados financieros muestran suficiente dolor.

El miércoles en la mañana, el precio del barril de crudo estadounidense, el WTI, se desplomó 17,7% hasta 92,92 dólares. El Brent, el referente internacional, bajaba 16,1 % hasta 91,68 dólares por barril. Pasó brevemente los 119 dólares cuando las preocupaciones por la guerra con Irán estaban en su punto más alto.

Los próximos movimientos de los precios probablemente dependerán de cuántos petroleros puedan empezar a salir del estrecho de Ormuz y de lo fácil que sea su paso. Irán dijo que el acuerdo le permitiría formalizar su nueva práctica de cobrar a los barcos que pasan por allí, una ruta de tránsito crucial para el crudo, pero los términos no estaban claros.

En Asia, donde los países dependen más del petróleo de Oriente Medio, el índice bursátil Kospi de Corea del Sur subió 6,9%; El Nikkei 225 de Japón ganó un 5,4%, y el Hang Seng de Hong Kong subió un 3,1%.

En Europa, donde las economías dependen más del gas natural de Oriente Medio, los índices bursátiles subieron casi tanto como en Asia. El DAX de Alemania avanzó un 4,9%, y el CAC 40 de Francia un 4,7%.

En Wall Street, las empresas con grandes facturas de combustible recortan parte de las fuertes pérdidas sufridas por las preocupaciones de que los precios del petróleo se mantuvieran altos.

United Airlines subía el 12% y Delta Air Lines el 8,2%. El operador de cruceros Carnival ganó un 13,7%.

En Wall Street, el rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años caía a 4,26% desde 4,33% el martes.