FMI advierte de una rebaja en sus previsiones por guerra contra Irán: "Prepárense para lo peor"

El especialista Philip Finale trabaja en el parqué de la Bolsa de Valores de Nueva York, el martes 11 de marzo de 2025 Wall Street. Foto: AP / Richard Drew

MADRID (EUROPA PRESS) - La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, adelantó que el organismo internacional rebajará sus previsiones de crecimiento mundial para el año 2026 debido a las consecuencias de la crisis provocada por el conflicto en Oriente Medio, un aviso realizado apenas una semana del comienzo de la reuniones de primavera del FMI y el Banco Mundial.

El inicio de la ofensiva en Irán y las consecuencias para la economía mundial, cuyo impacto todavía es incierto, han dado la vuelta a las proyecciones iniciales del FMI que apuntaban a una mejora respecto al año anterior, sin embargo, dado "el impacto de la guerra", Georgieva indicó que se van a revisar "a la baja" en una entrevista concedida a Bloomberg News en Washington.

Las reuniones de primavera, que tendrán lugar entre el 13 y 18 de abril en Washington, congregarán a autoridades de bancos centrales, políticos, ejecutivos del sector privado y representantes de la sociedad civil para poner sobre la mesa los retos de la economía mundial y fijar las previsiones para este año.

La directora gerente del FMI avanzó la advertencia que trasladará a los participantes en esta cita: "Prepárense para lo peor".

Así, puso el foco en la "crisis negativa en la oferta" que ha provocado el conflicto en Oriente Medio, con la interrupción del tráfico por el estrecho de Ormuz, por lo que destacó que la prioridad debe estar fijada en la inflación.

También aseguró que el mundo no se encuentra en las mismas condiciones ni posee las herramientas suficientes para responder a una grave recesión económica tras el impacto de la pandemia del Covid-19 y, además, las tensiones geopolíticas han puesto en entredicho la cooperación internacional ante situaciones de emergencia.

"El mundo se enfrenta a esta conmoción tras haber soportado el impacto del Covid-19 y de la guerra en Ucrania; en otras palabras, con un margen de maniobra política muy reducido", declaró la responsable del FMI.

Aún así, las consecuencias serán asimétricas y afectarán más a quienes se encuentran "cerca del conflicto" y quienes importan energía. "Y si tienes muy poco o ningún margen fiscal, si no tienes reservas; lo sientes, pero tus empresas y hogares lo sufren aún más", sostuvo.

El papel de los bancos centrales será crucial para la gestión de los efectos de la crisis y tendrán que "equilibrar la atención a la inflación con la preocupación por no sofocar el crecimiento". "Tengan mucho cuidado con cómo reaccionan ante la conmoción, es un momento muy delicado", indicó.

"Hemos estado instando a nuestros miembros a reconocer que vivimos en un mundo más incierto y propenso a las crisis. Lo que los protege son fundamentos sólidos, instituciones fuertes y buenas políticas que fomenten la productividad y el crecimiento. Y cuando la incertidumbre disminuya, fortalezcan sus reservas", concluyó Georgieva en unas palabras que fueron recogidas antes de conocer que Trump había aceptado un alto el fuego de dos semanas con Irán.