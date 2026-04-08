Las bolsas mundiales suben y los precios del petróleo bajan tras acuerdo de alto el fuego con Irán

Una persona pasa ante una pantalla con el índice bursátil japonés Nikkei, en Tokio, el miércoles. Foto: Yuya Shino/Kyodo News via AP

TOKIO (AP) — Las acciones mundiales se dispararon en las operaciones del miércoles, mientras los precios del petróleo se desplomaban después de que Estados Unidos e Irán acordaran un alto el fuego de dos semanas que incluye la reapertura del estrecho de Ormuz.

El CAC 40 francés sumó casi un 4.0% hasta 8.223,91 en las primeras operaciones, mientras que el DAX alemán subió un 4.7% hasta 23.996,26.

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El FTSE 100 británico ganó un 2.3% hasta 10.582,86. Se esperaba que las acciones estadounidenses subieran ligeramente, con los futuros del Dow al alza un 2.3% en 47.891,00. Los futuros del S&P 500 subieron un 2.5% hasta 6.824,00.

En Asia, el Nikkei 225 de referencia de Japón subió un 5.4 % para cerrar en 56.308,42 . El S&P/ASX 200 de Australia saltó un 2.6% hasta 8.951,80. El Kospi de Corea del Sur se disparó un 6.9% hasta 5.872,34 . El Hang Seng de Hong Kong se disparó un 3.1 % hasta 25.893,02 , mientras que el Composite de Shanghái sumó un 2.7% hasta 3.995,00 .

El crudo de referencia de Estados Unidos cayó 16.47 dólares hasta 96.48 dólares por barril. El Brent, el referente internacional, bajó 13.79 dólares hasta 95.48 dólares por barril. Los futuros del gas natural bajaron un 5%.

Los movimientos respondían al alto el fuego después de un reciente repunte de sus precios provocado por el inicio de la guerra, que había bloqueado en la práctica el paso por el estrecho, una ruta crucial para el suministro mundial.

"Aun así, el ánimo sigue siendo de optimismo cauto más que de celebración abierta. El alto el fuego dura solo dos semanas, y los mercados observarán de cerca si el transporte marítimo por el estrecho de Ormuz se normaliza como se prometió y si la frágil tregua puede allanar el camino hacia un acuerdo de paz más duradero", indicó Tim Waterer, analista jefe de mercados en KCM Trade.

Trump anunció a última hora del martes que aplazaba sus amenazas de ataques contra puentes iraníes, centrales eléctricas y otros objetivos civiles. El ministro de Exteriores de Irán indicó que el paso por el estrecho se permitiría durante las próximas dos semanas bajo gestión militar iraní.

En las operaciones de divisas, el dólar de Estados Unidos bajó a 158.35 yenes japoneses desde 159.52 yenes el miércoles. El euro costaba 1.1671 dólares, frente a 1.1597 dólares.

El dólar suele convertirse en un refugio seguro durante la incertidumbre geopolítica, por lo que el acuerdo de alto el fuego contribuyó a reducir ese atractivo.

Pero los analistas desaconsejaron un exceso de optimismo.

"Hay motivos para ser optimistas, pero todavía es demasiado pronto para saberlo, porque, como saben, al fin y al cabo, es Trump", dijo Takashi Hiroki, estratega jefe en Monex.