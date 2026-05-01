Trump impondrá arancel de 25% a autos de la UE la próxima semana

WASHINGTON (AP) — El presidente estadunidense Donald Trump anunció hoy que la próxima semana aumentará al 25% los aranceles aplicados a los automóviles y camiones procedentes de la Unión Europea, una medida que podría sacudir la economía mundial en un momento frágil.

Trump señaló en la publicación que la UE “no está cumpliendo con nuestro acuerdo comercial plenamente acordado”, aunque no detalló sus objeciones en el mensaje.

Trump y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, habían pactado el acuerdo comercial en julio pasado, el cual establecía un arancel del 15% sobre la mayoría de los bienes.

Tanto Estados Unidos como la UE habían confirmado previamente su compromiso de preservar el marco comercial, conocido como el Acuerdo de Turnberry, llamado así por el campo de golf de Trump en Escocia.

Pero el estatus del acuerdo de 2025 quedó por primera vez en duda luego que la Corte Suprema dictaminara este año que el presidente republicano carecía de autoridad legal para declarar una emergencia económica e imponer aranceles a los bienes de la UE.

El acuerdo inicial había sido un tope arancelario del 15% sobre los bienes procedentes de la UE, pero el fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos lo redujo al 10% al tiempo que el gobierno de Trump lanzaba un nuevo conjunto de impuestos a las importaciones basado en otras leyes. El gobierno de Trump está siendo investigado sobre desequilibrios comerciales y riesgos para la seguridad nacional por fijar un nuevo régimen arancelario, lo que podría poner el acuerdo con la UE en riesgo de violación.

La UE había señalado que esperaba que el acuerdo bilateral ahorrara a los fabricantes de automóviles europeos unos 585 millones a 700 millones de dólares al mes.

El valor del comercio entre la UE y Estados Unidos en bienes y servicios ascendió a 2 billones de dólares en 2024, o un promedio de 4 mil 600 millones de euros al día, según la agencia de estadísticas de la UE Eurostat.

“Un acuerdo es un acuerdo”, subrayó la Comisión Europea en febrero tras el fallo de la Corte Suprema estadounidense. “Como el mayor socio comercial de Estados Unidos, la UE espera que Estados Unidos cumpla con sus compromisos establecidos en la Declaración Conjunta —tal como la UE mantiene sus compromisos. Los productos de la UE deben seguir beneficiándose del trato más competitivo, sin aumentos de aranceles más allá del tope claro y global previamente acordado”.