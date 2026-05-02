Gobierno federal desembolsó más de 5 mmdp en 2025 para resarcir pérdidas de empresas militares

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- En 2025, la empresa de la Secretaría de la Defensa nacional (Sedena) que opera el Tren Maya siguió lejos de alcanzar el equilibrio financiero, pues sus ingresos propios por 542 millones de pesos, inferiores en 20% a los que tenía presupuestados, no alcanzaron para pagar la nómina –de 871 millones de pesos–, y menos para cubrir los gastos de 4 mil 810 millones de pesos de la empresa.

El mismo año, el Grupo Aeroportuario, Ferroviario, de Servicios Auxiliares Olmeca-Maya-Mexica (GAFSACOMM), la empresa holding a través de la cual la Sedena controla otros negocios militares creados durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador –12 aeropuertos, 13 estaciones de combustible, cinco gasolineras, siete hoteles en la ruta del Tren Maya, cuatro parques de diversión y dos museos–, enfrentó un problema similar: sus ingresos propios, por 4 mil 24 millones de pesos, no fueron suficientes para cubrir sus 6 mil 674 millones de pesos de erogaciones.

Ante esta situación, el gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo entregó mil 674 millones de pesos en subsidios al Tren Maya, e inyectó otros mil 758 millones de pesos en GAFSACOMM. Y, como estos recursos tampoco bastaron suficientes, las paraestatales completaron sus gastos con recursos extraídos del Fideicomiso de Administración y Pago 108697, operado por la Sedena: el Tren Maya sacó 2 mil 659 millones de pesos, y la holding obtuvo 828 millones de pesos.

De acuerdo con el informe de auditoría externa de la paraestatal Tren Maya, S.A. de C.V., elaborado por el despacho Forvis Mazars, en el primer año del sexenio de Claudia Sheinbaum se dispararon los gastos de operación del megaproyecto emblemático de la gestión del tabasqueño, que pasaron de 2 mil 837 millones de pesos en 2024 a 4 mil 810 millones de pesos en 2025.

En el mismo periodo, las erogaciones en nómina prácticamente se duplicaron –de 471 millones de pesos a 870 millones 845 mil pesos–, mientras que las de servicios generales, que incluye la contratación de seguros, el mantenimiento de los trenes y la infraestructura, los “servicios de asesoría” y los servicios de limpieza, pasaron de mil 902 millones de pesos a 3 mil 124 millones de pesos.

El informe de auditoría externa de GAFSACOMM muestra por su parte que la mayor parte de los ingresos proviene de la renta de espacios comerciales en los aeropuertos, de la venta de turbosina a las compañías aéreas y de la venta de gasolina en las gasolineras controladas por la Sedena.

En cambio, las cifras muestran que el negocio hotelero, que costó 10 mil 964 millones de pesos de recursos públicos, apenas generó ingresos por 153 millones de pesos en 2025, de los cuales solo 83 millones de pesos provinieron de la renta de cuartos.

A pesar de haber alcanzado cierto equilibrio financiero, gracias a la orden de López Obrador de desviar una parte de las operaciones aéreas de carga del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) todavía recibió mil millones de pesos de subsidios federales en 2025, que le permitió sacar ganancias, pues el aeropuerto controlado por la Sedena reportó ingresos propios de 2 mil 875 millones de pesos, que le permitían solventar sus gastos del año, que se elevaron a 2 mil 860 millones de pesos.

Del lado de la Secretaría de Marina (Semar), la paraestatal del Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec (FIT), a cargo del tren que se descarriló el pasado 28 de diciembre –causando la muerte de 14 pasajeros–, tuvo ingresos de 240 millones de pesos por la venta de sus servicios en 2025, cerca de una tercera parte de los 712 millones de pesos que gastó para operar ese año. De acuerdo con un informe de auditoría externa, la paraestatal vendió por apenas 15 millones 134 mil pesos de boletos para el transporte de pasajeros.

Lo mismo sucedió con la empresa paraestatal Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, encargada del desarrollo del corredor industrial entre Coatzacoalcos y Salina Cruz, que tuvo ingresos propios de 262 millones de pesos, por gastos de 430 millones de pesos.

De nuevo, el gobierno federal sacó la chequera para resarcir las pérdidas de los negocios militares: entregó 576 millones de pesos de subsidios al FIT, y otros 100 millones de pesos para el Corredor.