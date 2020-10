Lo que el viejo régimen y su comparsa no le perdonan al GIEI

“Es imposible que (los normalistas) hayan sido quemados en Cocula, y la autoridad está en un serio problema porque si no se quemaron en Cocula, ¿quién los quemó y en dónde se quemaron?”, dijo el investigador del Instituto de Física de la UNAM Jorge Montemayor.

“Tendrían que contar de dónde vinieron las órdenes para no seguir determinadas líneas y por qué hicieron diligencias irregulares en las que hubo torturas”, aseguró en una entrevista en julio pasado (Proceso 2226).

“No hay un solo elemento que me permita concluir que en Cocula fueron quemados los estudiantes”, aseguró la exfiscal.

BOGOTÁ (apro).- Es muy probable que los autores de la llamada “verdad histórica” con la que la que la Procuraduría General de la República (PGR) pretendió dar carpetazo a la desaparición de los 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa se hubieran salido con la suya de no ser por la intervención de Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) en el caso. Fue precisamente el GIEI el que exhibió, con evidencias, testimonios y peritajes, el cúmulo de irregularidades de la investigación que desarrolló la PGR de Jesús Murillo Karam y Tomás Zerón. Los expertos del GIEI, que fueron convocados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), descubrieron que hubo líneas de investigación que los funcionarios de Enrique Peña Nieto se negaron a seguir, como la del “quinto autobús” que transportaba heroína con destino a Chicago, y la identidad del “señor de Huitzuco” mencionado por testigos de los hechos. También demostraron, con un peritaje de José Torero, uno de los especialistas en incendios más reconocidos en el mundo, que era científicamente imposible la quema de 43 cuerpos en el basurero de Cocula en las condiciones que narraron –luego se supo que bajo tortura— varios testigos a la PGR. Torero concluyó que para cremar 43 cuerpos en el basurero de Cocula –tesis central de la “verdad histórica”-- se hubieran requerido, como “mínimo”, 30 toneladas de leña, 13 toneladas de neumáticos 13 toneladas de combustible y mantener el fuego vivo durante 60 horas, algo que según los propios testigos torturados por la PGR no ocurrió en ese sitio. El peritaje de Torero fue avalado por científicos mexicanos.En su segundo informe, presentado en abril de 2016, el GIEI reveló que el entonces director de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR, Tomás Zerón, encabezó el 28 de octubre de 2014 una “visita pericial” al Río San Juan, aledaño al basurero de Cocula, que no fue registrada en el expediente del caso. Curiosamente, al día siguiente de esa “visita”, a la que fue llevado Agustín García Reyes, el “Chereje”, uno de los presuntos implicados en el ataque a los normalistas, apareció en ese tramo del río San Juan una bolsa con los restos de quien sería identificado en la Universidad de Innsbruck como Alexander Mora, uno de los estudiantes desaparecidos. En ese mismo informe, el GIEI denunció torturas a 17 de los detenidos, lo que dejó en claro que la investigación de la PGR estaba plagada no sólo de omisiones y obstrucciones, sino de ilegalidades y hasta delitos de lesa humanidad, como la tortura. El GIEI demostró, con evidencias, que la “verdad histórica” es una versión judicialmente insostenible. Y esto es algo que no perdonan los funcionarios del gobierno anterior ni la comparsa que se prestó para dar credibilidad a la verdad histórica y para participar en una campaña de desprestigio contra el GIEI, en especial contra las dos mujeres que lo integraban: las exfiscales Ángela María Buitrago, de Colombia, y Claudia Paz, de Guatemala. Ambas abogadas fueron víctimas de una feroz campaña en la que abundaron las calumnias y las falsedades. Buitrago, una doctora en derecho y profesora de la Universidad Externado, pidió el año pasado medios mexicanos que publicaron ataques en su contra que rectifiquen la “información falsa” que usaron para intentar desacreditarla. La exfiscal colombiana entregó a diarios, televisoras y estaciones radiales que la atacaron una sentencia por calumnia que ganó en su país en mayo de 2018 contra el bloguero ultraderechista Ricardo Puentes, quien la acusó de prevaricato y de usar falsos testigos cuando ella era fiscal, en 2010. Esas acusaciones, que fueron usadas por medios mexicanos para atacarla cuando el GIEI comenzó a develar las irregularidades de la PGR en el caso Ayotzinapa, fueron consideradas “totalmente falsas” por un juzgado en Colombia. Buitrago, quien coadyuva en la nueva investigación del caso Ayotzinapa que desarrolla la Fiscalía General de la República (FGR), está convencida de que los autores de la “verdad histórica” deben ser investigados. Desde Murillo Karam hasta Zerón y los diferentes titulares y agentes ministeriales de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) que llevaron las indagaciones del caso Ayotzinapa el sexenio anterior.Y dijo que no tiene “ninguna duda” de que la noche del 26 y 27 de septiembre de 2014 en el basurero de Cocula “no pasó lo que dice la ‘verdad histórica’ que pasó y que, en cambio, hay evidencias que apuntan a que varios de los normalistas fueron llevados hacia Huitzuco y Mezcala.Hoy que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador tiene la voluntad política de esclarecer el caso Ayotzinapa y de retomar las recomendaciones del GIEI algunos defensores de la “verdad histórica” acuden de nuevo a la narrativa de las tergiversaciones y omisiones que usaron durante el sexenio de Peña Nieto No es de extrañar que así ocurra. Se trata de meter ruido, de antemano, frente a los hallazgos de la nueva investigación.