"No voy a testificar", las primeras palabras de El Chapo en su juicio

NUEVA YORK (apro).- El narcotraficante mexicano Joaquín El Chapo Guzmán declinó testificar este lunes ante la Corte Federal del Distrito Este, en Brooklyn, donde es enjuiciado por tráfico de drogas ilícitas y lavado de dinero en Estados Unidos. “Señor juez, mis abogados me han asesorado y me voy a reservar”, declaró Guzmán Loera, quien por primera vez en 36 audiencias habló ante el jurado y el juez federal Brian Cogan. --¿Se reserva? --preguntó el ministro al acusado, para que fuera más explícito. --No voy a testificar --reviró El Chapo Guzmán, a través de la intérprete. El líder de una de las fracciones del Cártel de Sinaloa declaró lo anterior, luego de que la fiscalía concluyó con la presentación de sus testigos y evidencias de prueba, para demostrarle al jurado la culpabilidad del acusado. --Usted, no sus abogados, tiene el derecho a decidir si testifica ante el jurado –insistió el juez Cogan, dirigiéndose al capo. --Sí, ya me lo explicaron. Ya me asesoraron y estoy de acuerdo –recalcó el sinaloense, a quien el gobierno de Estados Unidos pintó como uno de los criminales más peligrosos del mundo y una amenaza a la seguridad nacional. El proceso contra El Chapo, que inicio el 13 de noviembre de 2018 y concluirá el próximo jueves 31, cuando su equipo de abogados --Eduardo Balarezo, Jeffrey Lichtman y William Purpura-- presenten sus argumentos de cierre ante los 18 integrantes del jurado quienes determinarán el futuro judicial del acusado, declarándolo inocente o culpable de los delitos que enfrenta. Mañana, la defensa de Guzmán llevará ante el juez Cogan a dos testigos, y luego el ministro instruirá al jurado sobre el procedimiento de cierre de argumentos y su deliberación. El miércoles 30 toca al grupo de fiscales del Departamento de Justicia, encabezados por Gina Parlovecchio, presentar sus argumentos del cierre del caso contra el acusado. A partir del 1 de febrero el jurado comenzará su deliberación. Posteriormente, en minutos, horas o días, convocará al juez, el acusado, su defensa y los fiscales, para dar a conocer su decisión. Después, el juez Cogan dará a conocer la fecha para anunciar la sentencia de Guzmán Loera. En la audiencia de este lunes concluyó el testimonio de Isaías Valdez Ríos, Memín, quien la semana pasada dio detalles de la presunta tortura y ejecución de tres narcotraficantes enemigos del Cártel de Sinaloa, a manos del propio Joaquín Guzmán Loera. Los últimos dos testigos del gobierno de Estados Unidos fueron James Bardley y Brandon Hanrraty. El primero, analista de información del Pentágono, fue llevado a México en agosto de 2015, y directamente al penal del Altiplano, en Almoloya de Juárez, para verificar que efectivamente El Chapo se había escapado un mes antes de esa cárcel, a través de un túnel. Hanrraty, agente de la Administración Federal Antidrogas (DEA), viajó con El Chapo de Ciudad Juárez, Chihuahua, a Nueva York, el 19 de enero de 2017, cuando fue extraditado de México a Estados Unidos.A la audiencia número 35 también asistió entre el público el actor mexicano Alejandro Edda, quien interpreta el papel del capo sinaloense en la serie “Narcos México”, de la plataforma Netflix. [caption id="attachment_569426" align="aligncenter" width="1200"]Alejandro Edda, presente en el juicio. Foto: AP / Seth Wenig[/caption] Edda, nacido en el estado mexicano de Puebla, entró a la sala de la corte y se sentó entre el público y los reporteros. Cuando los alguaciles ingresaron con El Chapo a la sala, éste fue notificado por sus abogados de que el actor que lo interpreta en Netflix estaba presente. El capo le hizo una señal de saludo y en respuesta el actor le sonrió. Edda dijo que asistió por curiosidad a la audiencia, porque quería observar cómo se mueve, hace muecas y se comporta El Chapo, pensando en la nueva temporada de “Narcos México”, donde interpretará al afamado narcotraficante sinaloense. Purpura señaló a los reporteros que el único comentario que Guzmán les hizo sobre el actor fue: “pensaba que era más alto”. Cuandole preguntó a la esposa del acusado, Emma Coronel, si conocía a Edda, o si ella o su marido habían visto la serie “Narcos México”, contestó tajante: “Por supuesto que no”.