Dejaremos la elección de Coahuila en manos del TEPJF: PAN

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El secretario general del PAN, Damián Zepeda, afirmó que solicitarán al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) la anulación de la elección en Coahuila y acatarán la decisión. "Hemos sido muy claros. Ya se impugnaron los conteos y se va a impugnar a mediados de esta semana, de hecho el día de mañana, que es el día para impugnar, y vamos a poner la elección en manos del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y lo que ellos decidan los vamos a acatar", sostuvo en entrevista para el programa “Detrás de la Noticia”. Damián Zepeda afirmó que quien ganó la elección en Coahuila fue Guillermo Anaya "y lo creemos así por la información que tenemos a nuestra disposición, y por diversos elementos". Detalló que entre estos elementos está el conteo rápido oficial que dio como ganador a Guillermo Anaya por hasta dos puntos porcentuales y el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) solo contabilizó el 70 por ciento de las actas. Agregó que por tres días, los paquetes electorales quedaron bajo resguardo de la policía estatal, que está bajo el mando de los hermanos Moreira, por lo que los paquetes llagaron abiertos, además de que dos consejeros están identificados públicamente como activistas del PRI. Zepeda pidió al Instituto Nacional Electoral (INE) permitir que los partidos vayan al Tribunal "porque no hizo su trabajo en su momento. Porque se les dijo, el Instituto local es parcial, está a favor del PRI. Se les dijo, atraigan la elección, y no quisieron. Se les dijo, cuiden el PREP y cuiden el conteo rápido. Se le dijo al Instituto local, cuiden los paquetes que no se los den a ' Fuerza de Coahuila' y ninguna fue atendida, y ahí está el resultado. "No hay confianza. Creemos que claramente es parte del PRI gobierno y es parte de esta jugada para hacer un fraude electoral y el no permitir la alternancia en Coahuila". Sobre la elección del Estado de México, señaló que también presentarán la impugnación porque fue una elección de Estado y hubo un uso político de la justicia contra la candidata Josefina Vázquez Mota.