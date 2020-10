Guillermo Anaya convoca a la 'toma pacífica” del Instituto Electoral de Coahuila

SALTILLO, Coah. (apro).- Las protestas del Frente por la Dignidad de Coahuila por las irregularidades que se presentaron en los comicios pasados continuarán con la toma del Instituto Electoral de Coahuila (IEC), informó Guillermo Anaya, abanderado del PAN. “Este miércoles 14 de junio tomaremos pacíficamente el Instituto Electoral de Coahuila a las 6:30 pm, como forma de protesta por la falta de imparcialidad, la opacidad en el proceso, el uso de fuerza, pero sobre todo por haber maquilado el fraude electoral más burdo de la historia del estado", señala la convocatoria. “Todos y todas son bienvenidos y el Frente por un #CoahuilaDigno los invitamos a participar de manera pacífica”, agrega el texto que se publicó en la cuenta de Facebook de Guillermo Anaya. El Frente también prepara la anulación de la elección que será presentada ante los tribunales electorales y ante el Instituto Nacional Electoral (INE). Eduardo Aguilar, abogado del departamento jurídico del PAN, anunció que mañana miércoles se presentarán las pruebas que tienen en su poder los candidatos de oposición que integraron el Frente por un Coahuila Digno. Entre otras irregularidades que sucedieron el pasado domingo 4 de junio fue que el IEC no entregó a tiempo miles de nombramientos a los representantes de los partidos. De hecho, no entregó un buen número y otros los entregó con errores en los nombres, lo que impidió que candidatos independientes y partidos de oposición tuvieran representantes en las casillas Además, la oposición grabó videos que muestran que los sellos de las bodegas que resguardaban los paquetes electorales de los distritos 15 y 16 estaban violados. También localizó una puerta falsa que daba acceso a otra bodega con material electoral. Según los candidatos de oposición, al menos un 20% de los paquetes electorales no contaban con las cintas que deben resguardar la urna para que no fueran violadas.