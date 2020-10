Frente por la Dignidad de Coahuila interpone hoy demanda para anular elección de gobernador

SALTILLO, Coah. (apro).- El Frente por la Dignidad de Coahuila presentará hoy la demanda para que se anule la elección a gobernador, para lo cual entregará a los tribunales una serie de pruebas sobre el cúmulo de irregularidades que ocurrieron durante y después de los comicios. Los cinco excandidatos a la gubernatura que integran el frente conjuntaron sus actas y documentos para demandar ante los tribunales electorales y ante el Instituto Nacional Electoral que se anule el resultado de la elección. Armando Guadiana, de Morena; Guillermo Anaya, del PAN; José Ángel Pérez, del PT, así como los dos candidatos independientes Javier Guerrero y Luis Horacio Salinas, aseguraron que las actas en su poder arrojan que el ganador de la contienda pasada fue el abanderado del Partido Acción Nacional (PAN), Guillermo Anaya. Entre las pruebas que presentará el Frente por la Dignidad de Coahuila están una serie de videos, fotografías y documentos que muestran que las bodegas donde estaban resguardados los paquetes electorales fueron violadas horas antes de que se realizaran los conteos distritales. Uno de los videos muestra que los sellos firmados por todos los partidos y que se colocaron en algunas bodegas, fueron hallados rotos y las urnas resguardadas ahí estaban sin las cintas que las protegen. El abogado del PAN, Eduardo Aguilar, destacó que en el estado no fue el Ejército mexicano el que trasladó y resguardó los paquetes electorales, como ha ocurrido en todos los estados donde se celebran elecciones, sino la policía estatal Fuerza Coahuila. Armando Guadiana, candidato de partido Morena comentó aque todos los candidatos de oposición aportaron pruebas para la demanda de anulación. “Aportamos audios sobre los consejeros afines al gobernador Rubén Moreira”, precisó el abanderado de Morena, quien alcanzó el 16% de los sufragios el domingo 4 de junio. Mencionó que el Frente tiene documentada la intervención ilegal del Secretario de Desarrollo Social quien repartió apoyos gubernamentales que beneficiaron al candidato de PRI. Y a firmó que demostrarán que a Miguel Riquelme “se le pasó la mano en gastos de publicidad en la televisión para su campaña”. Añadió que tienen videos donde se muestra que las bodegas que resguardaron los paquetes electorales fueron violadas. “Calculamos que el 20% de los paquetes electorales fueron violados, ya que las urnas no contaban con las cintas que se les colocaron el día de la elección”, dijo Guadiana. Además, refirió que el Instituto Electoral de Coahuila no entregó a tiempo los nombramientos para que sus representantes estuvieran en las casillas. Armando Guadiana enfatizó que la demanda se presentará esta tarde ante el IEC, donde de antemano espera –dijo—que les “den palo”. Posteriormente se pasará al Tribunal Electoral Estatal donde también prevén que se las rechacen, ya que, según Guadiana, el gobierno estatal controla a los magistrados. Sin embargo, confió en que una vez que la demanda llegue a los tribunales federales, sí procedan las pruebas que se presentarán.