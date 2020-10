En juego, el reinado de los Moreira en Coahuila

SALTILLO, Coah.- (proceso.com.mx).- El reinado de 12 años de los Moreira en Coahuila se tambalea y se podría derrumbar este domingo. Si se manifiesta el hartazgo de los ciudadanos por la corrupción e inseguridad, como sucedió en Nuevo León y Tamaulipas, Humberto Moreira podría dejar de disfrutar la impunidad que actualmente lo protege. En el caso de su hermano Rubén, podría enfrentar las mismas acusaciones que llevaron al exgobernador de Veracruz Javier Duarte a prisión. Este domingo 4 de junio, más de dos millones de electores deberán acudir a las urnas para elegir a un nuevo gobernador, renovar a 38 alcaldes y 25 diputaciones del Congreso local, tras una campaña electoral en la que han participado 15 partidos políticos y dos candidatos independientes. Los últimos sondeos publicados por medios como Reforma y otras empresas que se han distinguido por la certeza de sus encuestas, mantienen al candidato del Partido Acción Nacional, Guillermo Anaya Llamas, con una ventaja de alrededor 4 puntos sobre su contrincante del PRI. Los sondeos por ciudades muestran que Guillermo Anaya mantiene una amplia ventaja sobre su rival del PRI en las más grandes del estado: Torreón, Monclova, Frontera y Matamoros. Mientras que el priista Miguel Riquelme supera con muy poco margen a su rival en Ciudad Acuña, Piedras Negras y Ramos Arizpe. En la capital del estado, Saltillo, los candidatos registran un empate que podrían romper los electores indecisos. Para analistas y medios de comunicación, la campaña electoral se ha distinguido por los ataques y la carencia de propuestas reales. Uno de los personajes que ha acaparado la mayor atención es Humberto Moreira, quien es el centro de la ofensiva del PAN, e incluso el PRI se ha tenido que desmarcar de su expresidente nacional. Los principales contendientes son tres, ya que el resto de los siete abanderados tienen pocas posibilidades de ganar. Uno de ellos, el candidato José Ángel Pérez del Partido del Trabajo (PT), ya declinó en favor de Armando Guadiana, de Morena.Miguel Ángel Riquelme Solís es el abanderado del PRI y de una coalición de 5 partidos. Se graduó como ingeniero en sistemas computacionales en el Tecnológico de la Laguna. Ha sido diputado local y federal; Secretario de Desarrollo Social y Secretario de Gobierno del estado de Coahuila. Su último puesto fue alcalde de Torreón, cuando la Laguna sufrió la crisis de inseguridad. Su principal propuesta política enarbola “fortalecer la autonomía de la Fiscalía Estatal Anticorrupción y la eliminación del fuero a todos los servidores públicos”. Sus ingresos como alcalde de Torreón fueron de 78 mil pesos mensuales; sus ingresos por sus actividades comerciales son de 95 mil 800 pesos. El total de ingresos al mes es de 173 mil 820 pesos. Sus ganancias anuales son de 2 millones 85 mil pesos Es propietario de 7 vehículos y cuatro inmuebles, entre casas y terrenos. Una de las casas, en la colonia Las Trojes, está valuada en más de 6 millones de pesos. Riquelme fue denunciado ante la PGR por enriquecimiento ilícito, ya que su costo no lo paga con todo el dinero que ha ganado en toda su carrera política, Además, el diario Reforma evidenció los lujos a los que está acostumbrado el candidato del PRI. El abanderado por la alianza "Por un Coahuila Seguro", fue expuesto por el diario con lujosos relojes con valor de hasta 350 mil pesos. Uno de ellos un Hublot de la serie Big Bang, estilo All Black Green. En su toma de protesta, Riquelme Solís portaba en su muñeca izquierda un Montblanc Timewalker Extreme Chronograph, que tiene un precio de alrededor de 120 mil pesos. Ninguna de sus preciosas y costosas joyas aparece en su declaración patrimonial. Investigaciones periodísticas también mostraron documentos en los cuales se exhibe que Riquelme pagó durante su administración en Torreón más de 180 millones de pesos a las empresas fantasmas.De acuerdo con la declaración 3 de 3 que Guillermo Anaya Llamas presentó en la plataforma del Instituto Electoral de Coahuila, sus ingresos anuales son por 2 millones 10 mil pesos mensuales, pero los de su cónyuge son superiores, ya que suman 3 millones 209 mil 508 pesos. Sobre los bienes inmuebles, el candidato blanquiazul reportó tres propiedades: una casa con un valor de 2.5 millones de pesos en Torreón, un departamento de 2.6 millones de pesos en la Ciudad de México y un terreno de un millón de pesos en Parras. El abanderado del PAN también fue denunciado por ser propietario de una lujosa residencia de 12 habitaciones sobre un terreno de mil 500 metros cuadrados, ubicada en la zona más exclusiva de Torreón. Anaya también asegura poseer dos vehículos de la marca Toyota con valores de 72 mil y 457 mil pesos. No obstante, el diario especializado El Financiero publicó que Guillermo Anaya mantiene fondos por 32 millones de dólares en Barbados y 211 millones de pesos en una cuenta de Banorte; recursos que no fueron reportados en sus declaraciones 3 de 3. Sin embargo, los bancos respondieron que las cuentas señaladas no existen, así que Anaya aseguró que lo publicado por El Financiero es parte de las “fake news” y de la campaña sucia del PRI contra su candidatura.El abanderado de Morena, Armando Guadiana, quien se mantiene en el tercer lugar en los sondeos, es Ingeniero Civil graduado en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Cuenta con una maestría en Ciencias, especialidad en Investigación de Operaciones. También es un exitoso empresario con varias compañías mineras: Compañía Minera Caopas, S.A. de C.V.; Materiales Industrializados, S.A. de C.V.; Materiales y Triturados El Pilar, S.A. de C.V.; Compañía Minera Ameca, S.A. de C.V. y Compañía Minera Huajicari, S.A. de C.V. Además se dedica a la ganadería de reses bravas y es promotor taurino. Sus ingresos mensuales superan a los de Anaya y Riquelme. Armando Guadiana, reportó en su declaración patrimonial ingreso por más de 363 mil pesos. Es propietario de 15 bienes inmuebles entre terrenos y casas, y dueño de dos vehículos. Para Luis Lauro Garza, especialista en temas electorales de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), el ascenso de Morena evidencia una pérdida del control que mantenían los hermanos Moreira en Coahuila. “El candidato Guadiana podría lograr un tercio de la votación. Y se perfila como una gran fuerza política rumbo a la elección presidencial del próximo año”, precisó Garza. La candidatura de Guadiana será impulsada por los escasos votos que tenía el PT, ya que su abanderado renunció a favor de Morena.La mayoría de los candidatos de oposición, con la excepción de la abanderada del PRD, Mary Telma Guajardo Villarreal, han denunciado el gran apoyo estatal al candidato del PRI. Consideran a Riquelme “la tapadera” de los hermanos Moreira. Armando Guadiana, José Ángel Pérez (PT) y los candidatos independientes han denunciado la gran cantidad de dádivas que reparte el PRI para comprar votos. En las colonias populares se llevan despensas que incluyen paquetes de carne hasta tres veces por semana. La Coalición Coahuila Seguro también regala costosos tinacos y todo tipo de artículos. El dispendio en regalos a los electores obligó a la La Fiscalía de la Procuraduría General de la República (PGR) especializada en delitos electorales, a asegurar en la ciudad de Torreón una bodega con 13 mil colchas y un gran número de artículos para damnificados por desastres naturales que estaban siendo repartidos para apoyar la campaña a la gubernatura de Miguel Ángel Riquelme y otros candidatos del PRI. Los artículos y materiales que estaban en la bodega fueron entregados al ayuntamiento de Torreón por el Fondo Nacional de Desastres Naturales (Fonden) en la época que Riquelme era alcalde de esa ciudad. “Es la primera vez que la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) realiza un cateo y decomiso de materiales que son usados para condicionar el voto en un proceso electoral”, precisó el comunicado oficial de la dependencia de la PGR. Para los candidatos de oposición, las “carretadas de dinero” que están llegando de las arcas estatales a la campaña de Riquelme, son parte del desesperado intento de Rubén Moreira para encubrir los ilícitos que cometió.