Si el PRI no obtiene buenos resultados, Ochoa Reza debe irse: Moreira

SALTILLO, Coah. (apro).- No abandonaré Coahuila porque aquí “no va a ganar el PAN”, afirmó hoy Humberto Moreira, candidato a diputado local por el Partido Joven (PJ). Humberto Moreira acudió a la casilla acompañado por su esposa, los tres hijos pequeños de su segundo matrimonio, y dos de su primera esposa. Además, lo acompañaron dos escoltas y un grupo de cuatro mujeres que gritaban porras a favor del candidato. El abanderado del Partido Joven afirmó que prevé que asistan a emitir su voto al menos 50 por ciento de los ciudadanos. “No va a ganar al PAN. No soy pitoniso, pero conozco de elecciones, tengo 36 años participando en elecciones, he sido secretario de partido y operador político y de eso sí sé y no va a ganar el PAN”, enfatizó Moreira. “El PRI tiene 88 años en el poder en Coahuila y va ganar”, agregó. El expriista destacó que en Coahuila no están dadas las condiciones para la alternancia. Criticó al presidente del PRI, Enrique Ochoa Reza, y lo acusó de no ofrecer buenos resultados para su partido como él los obtuvo cuando fue dirigente del partido en 2011. Mencionó que si el PRI pierde las elecciones en Veracruz, Estado de México o Nayarit, Ochoa Reza debe renunciar. El candidato de Partido Joven ofreció una improvisada rueda de prensa afuera de las casillas, rodeado por al menos una veintena de reporteros, de medios locales y nacionales. Mientras caminaba para emitir su voto, un grupo de cuatro mujeres y su familia lanzaba porras “Humberto, lo queremos, lo queremos”, gritaban. Uno de los asistentes les reclamó a las cuatro mujeres: “Griten, griten fuerte, que se sienta que comieron menudito”. Al notar que uno de los reporteros escuchaba el reclamo, una de las mujeres respondió: “No necesitamos menudito, la presencia del profesor nos anima”. Tras emitir su sufragio con sus dos hijos mayores, el candidato del Partido Joven reiteró que el PAN no va a ganar a pesar de que las encuestas lo colocaron arriba del PRI en la intención del voto de los coahuilenses. Lo que sí va a pasar es que por primera vez en la historia existirá un congreso que no estará al servicio del gobernador. Destacó que los partidos chicos le darán el triunfo al PRI. “En general, las encuestan fallan... debido a que mucha gente esconde su intención del voto, concluyó Moreira. El candidato de Partido Joven acudió a sufragar en la casilla 997, la cual se partió en dos secciones. En la primera, casilla 997 A, emitieron su sufragio los apellidos que iniciaban de la letra A a la N. Humberto Moreira votó en la casilla 997 C, que se dividió de la M a la Z.