Crean frente contra el PRI en Coahuila para defender el triunfo del panista Guillermo Anaya

SALTILLO, Coah. (apro) El Partido Acción Nacional (PAN), Morena, el candidato Independiente Javier Guerrero y otras organizaciones políticas, acordaron hoy crear un “frente para defender a Coahuila de los Moreira” y el triunfo del panista Guillermo Anaya en las elecciones a la gubernatura. El abanderado de Morena, Armando Guadiana, Javier Guerrero y el candidato del PAN se reunieron en un hotel de la localidad para anunciar a los medios la nueva alianza. “Dos grandes fuerzas se ha unido a luchar por defender a nuestro estado de los Moreira”, anunció Guillermo Anaya en conferencia de prensa. “Llegó el momento de salir a las calles a defender nuestro voto, de mostrar de una vez por todas que Coahuila está cansado de los abusos y nadie pasará por encima de nosotros”, agregó el candidato del PAN a la gubernatura. La alianza entre Morena y el PAN convocó a una movilización mañana martes para defender el “triunfo contundente” de Anaya. La marcha arrancará a las 18:00 horas en el Ateneo Fuentes para llegar a la Palza de Armas, “para evitar que Riquelme y el gobernador Rubén Moreira se robe lo que en las urnas se han ganado”, señaló el abanderado de Acción Nacional. “Vamos a demostrar que la elección fue plagada de irregularidades desde el inicio, en donde estuvimos denunciando que el Instituto Electoral estaba al servicio del gobierno del estado”, dijo Anaya. Destacó que entre las principales irregularidades fueron un “retraso programado” en la apertura de las casillas, ya que pasando las 10:00 horas sólo un 33 por ciento estaban abiertas. Mencionó que en varios municipios se reportaron hechos violentos, incluso por robo de urnas. Destacó que el Conteo Rápido lo colocó dos puntos porcentuales por arriba del candidato del PRI y horas después el PREP coloca a Miguel Riquelme arriba en el conteo preliminar. “En Coahuila es el único lugar donde el conteo rápido del Instituto Electoral de Coahuila no coincide con las propias cifras del PREP del Instituto. Denunció que 28 por ciento de las actas de escrutinios no se han contabilizado en el PREP, las cuales representan más de 200 mil votos y aun así se presenta datos en el Instituto Electoral como si se ya hubiese contabilizado el 100 por ciento de las actas, para presentar al público cifras favorables al PRI. “A pesar de todas las irregularidades, hemos ganado la elección y no vamos a permitir de ninguna manera que se roben esta elección, como se han robado los recursos de Coahuila”, concluyó Guillermo Anaya.