PRI festeja mientras marchan Ricardo Anaya, Margarita Zavala y "Memo" Anaya

SALTILLO, Coah. (apro).- Mientras que dirigentes y militantes del PRI festejaron esta tarde que “ya ganaron” la gubernatura; los del PAN marcharon por las calles del centro de Saltillo por la “defensa del voto”. Ambos partidos convocaron a la misma hora sus eventos, 18:30, y en un momento dado los miles de simpatizantes del PRI y del PAN estuvieron separados por pocos metros de distancia. El “triunfo” de Miguel Riquelme se convocó en la sede del PRI y estuvo encabezado por el presidente nacional priista Enrique Ochoa Reza y Claudia Ruiz Massieu, acto al que asistieron un poco más de 5 mil militantes de ese partido. Por su parte, la marcha del PAN estuvo encabezada por su dirigente nacional Ricardo Anaya y Margarita Zavala y el candidato Guillermo Anaya, evento que logró reunir a más de 15 mil personas. Las miles de personas convocadas por el Frente por la Dignidad de Coahuila recorrieron las calles de Saltillo al grito de “¡Fuera el PRI, fuera los Moreira!”. Los manifestantes fueron convocados por el candidato del PAN a la gubernatura, Guillermo Anaya, para protestar y exigir por la validación de su triunfo por parte de las autoridades electorales. En la marcha participaron también los candidatos de Morena, Armando Guadiana y el independiente Javier Guerrero. Portando pancartas, mantas y fotografías contra el candidato del PRI, los más de 15 mil ciudadanos gritaron diversas consignas: “No somos uno, no somos cien, pinche Instituto, cuéntanos bien”; “Somos ciudadanos, no somos acarreados, ya llegó ya está aquí quien se va a chingar al PRI”. La movilización concluyó en la plaza de armas, donde se ubica el palacio de gobierno de Coahuila, la cual resultó insuficiente para albergar a los manifestantes. Ahí, los dirigentes del PAN denunciaron que hubo inconsistencias en el proceso electoral, pero que incluso así su candidato Memo Anaya ganó la gubernatura. Mientras que en la sede del PRI Enrique Ochoa descalificó la marcha de los panistas y calificó al Frente por la Dignidad de Coahuila como los perdedores que se sumaron al candidato "azulillo". "Que les quede claro: la suma de candidatos perdedores no hace un candidato ganador, el único ganador es Miguel Riquelme”, afirmó el presidente del PRI.