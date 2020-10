No hay condiciones para anular elección en Coahuila: IEC

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Gabriela León Farías, consejera presidenta del Instituto Electoral de Coahuila (IEC) afirmó que no hay condiciones para anular las elecciones como lo exigió el candidato del PAN Guillermo Anaya al denunciar que el 20% de los paquetes electorales fueron violados. Además, dijo, el cómputo de la elección para gobernador presenta un avance en el 98% de las casillas y en el 93% se ha contado voto por voto. “No es tiempo de especulaciones, habrá que esperar al conteo total de los votos, no sabemos todavía quién es el triunfador de esta elección y habrá que ver cuál es el resultado”, señaló la consejera al referirse a las declaraciones del candidato panista quien al cierre del PREP tenía el 36.81% de los votos, contra el 38.31% del priista Miguel Ángel Riquelme. Y pese a que el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, reconoció que el PREP de Coahuila registró un comportamiento atípico al contabilizar sólo el 72% de las actas, León Farías afirmó que no hay elementos para anular la elección. “No, no (hay elementos), pues se hizo recuento del 93% de los paquetes electorales, prácticamente contamos voto por voto, casilla por casilla, paquete por paquete y esto de conformidad con los partidos políticos”. El Código Electoral de Coahuila considera diversas causales para la nulidad de una elección, sin embargo, la consejera insistió: “Aquí no vemos las condiciones porque no se ha quebrantado tampoco el principio de certeza, fuimos un órgano electoral muy responsable al salir a decir que no había resultados contundentes porque no teníamos los datos para proclamar un ganador el domingo. “Hemos actuado con mucha responsabilidad, también procedimos prácticamente al recuento total de los votos y de las casillas. Estoy consciente que hubo situaciones relacionadas con el llenado de las actas de escrutinio y cómputo, pero tenemos los votos y lo que estamos haciendo es computarlos y contar voto por voto y paquete por paquete”, afirmó. El trabajo está a punto de concluir, sin embargo, el resultado oficial se dará a conocer el próximo domingo en sesión del Consejo General que iniciará a las 09:00 horas.El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, reconoció que el PREP tuvo un comportamiento atípico al contabilizar sólo el 72% de las actas. En entrevista con Grupo Imagen, explicó: “La ventaja de los Programa de Resultados Electorales Preliminares es que dejan huella durante todo su comportamiento y pueden desmenuzarse, si hubo algún tipo de problema, como en el caso de Coahuila en el que se capturaron 72% de las actas, un comportamiento atípico también respecto de los PREP que son cada vez más sofisticados y habían venido arrojando resultados, pues genera un ambiente de particular crispación”. El PREP de Coahuila cerró el martes dando al candidato priista Miguel Ángel Riquelme el 38.31% de votos, contra el 36.81% del candidato del PAN.