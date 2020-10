Empleo e inversión, bajo amenaza luego del triunfo de Trump: CCE

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La cúpula empresarial aplaudió la decisión de las autoridades financieras mexicanas de no actuar tras la victoria de Donald Trump ante Hillary Clinton para la presidencia estadunidense. No obstante, también admitió que el empleo y la inversión se encuentran bajo amenaza luego del triunfo electoral del magnate inmobiliario. Al emitir su mensaje semanal, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) consideró que las primeras reacciones del gobierno de Enrique Peña Nieto “han sido consecuentes”. “Se ha mostrado sentido de oportunidad y determinación para atender las contingencias financieras sin precipitación: sin utilizar anticipadamente cartas, lo que reduciría el margen de maniobra en lo sucesivo. Se ha reconocido la decisión soberana del pueblo estadunidense y se ha mostrado disposición para el diálogo, con el fin de buscar construir una nueva agenda común”, explicó el líder del organismo, Juan Pablo Castañón. Luego aseguró que se ha ido perfilando, asimismo, un sentido de encuadre y alineación tanto en el ámbito político como entre el gobierno y el sector privado. “La aprobación del presupuesto para el 2017 es una muestra de ello”, puntualizó. También agregó que “es fundamental mantener esta dinámica, y de hecho hay que fortalecerla, para dar consistencia en el seguimiento y análisis de la situación, la determinación de los mejores caminos a seguir para defender los intereses y principios de México”. Según la cúpula empresarial, el país necesita cerrar filas “con una visión clara de nuestros intereses y prioridades nacionales: una postura previsora y proactiva”. Juan Pablo Castañón aclaró: “Ni menospreciar o evadir los retos, ni tampoco exagerarlos: debe imponerse una evaluación realista de los posibles escenarios, tanto los riesgos como las áreas de oportunidad. No se vale querer sacar provecho político, económico o de intereses de la nueva realidad”. El CCE reconoció que existen amenazas reales, que atañen a intereses fundamentales de México, el empleo, la inversión, la generación de bienestar para los mexicanos, así como a principios y responsabilidades que tenemos como nación. Además, advirtió, es de esperar que la incertidumbre persista por un tiempo, dado que estamos ante una perspectiva desconocida o impredecible en un alto grado, por las disyuntivas que se esbozan. “Hay muchas cosas que tendrán que definirse, para que podamos tener mayor precisión del rumbo que pueda tomar el gobierno de Estados Unidos. En específico, habrá que esperar a que se den a conocer a los integrantes clave de su gabinete; a la política que siga su partido y también los demócratas en el periodo de transición. Por supuesto, también a la reunión con el presidente Peña Nieto, previa a la toma de protesta de Trump, el 20 de enero próximo”, precisó Castañón.