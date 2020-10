Elige Trump a conservadores radicales para dirigir Procuraduría General y la CIA (Video)

WASHINGTON (apro) – El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, ofreció al senador republicano por Alabama, Jeff Sessions, el puesto en su gabinete de Procurador General de Justicia, y al representante por Kansas, Mike Pompeo, el de Director de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), revelaron medios de comunicación estadunidenses. Sin un anuncio oficial por parte de Trump o de su equipo de transición, medios de comunicación como The Washington Post, The New York Times, y la cadena de televisión CNN, entre otras, aseguraron que Sessions y Pompeo, fueron notificados por el presidente electo de su propuesta, y que ambos la aceptaron. Con fuentes que exigieron el anonimato, los medios estadunidenses apuntaron que Sessions fue oficialmente notificado por Trump desde el jueves 17, para que se haga cargo del Departamento de Justicia. La noticia de estas dos presuntas nominaciones, se agregan a la que circuló esta semana, de que Trump escogió el general retirado Michael T. Flynn, como Asesor de Seguridad Nacional. Las presuntas primeras nominaciones para dos de los puestos más importantes en el gabinete de seguridad, ocurren el mismo día que Trump se reunirá en Nueva York con Mitt Romney, excandidato presidencial republicano y exgobernador de Massachusetts, de quien se especula también podría ser integrante del gobierno del próximo presidente de los Estados Unidos. Sessions, senador federal por Alabama desde 1996, es un político republicano conservador y agudo promotor de políticas y medidas radicales para combatir a la inmigración indocumentada. En 1986, Sessions fue nominado por el entonces presidente republicano Ronald Reagan, para ser juez federal, pero la Cámara de Senadores en el Capitolio lo anuló por los comentarios racistas que hizo sobre un joven abogado afroamericano. El casi seguro próximo Procurador de Justicia de Estados Unidos, también es reconocido por el respaldo que brindaba al Ku Klux Klan. Pompeo por su parte, representante federal por el estado de Kansas, se destacó durante la campaña presidencial por ser un aliado incondicional de Trump, y un crítico acérrimo de la excandidata demócrata, Hillary Rodham Clinton. El presunto elegido por Trump para hacerse cargo del espionaje estadunidense, es un conservador republicano que favorece las acciones unilaterales y militares en otros países. Las nominaciones de Sessions, Pompeo y Flynn, requieren de la confirmación de la Cámara de Senadores para poder ocupar el puesto en el gabinete que acompañará a Trump en su mandato de cuatro años que inicia el próximo 20 de enero.