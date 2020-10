Anuncia Trump salida de EU del TPP; advierte que emitirá una orden ejecutiva sobre inmigración

WASHINGTON (apro).- Donald Trump, presidente electo de Estados Unidos, anunció que en el primer día de su mandato emitirá diversas órdenes ejecutivas, entre las que destacan el retiro de su país del Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP) y la ejecución de medidas antimigratorias. “Le pedí a mi equipo de transición desarrollar una lista de acciones ejecutivas que tomaremos el primer día de mi mandato para restaurar nuestras leyes y recuperar nuestros empleos”, declaró Trump en una videograbación que su equipo de asesores difundió en la red de Internet. El primer punto abordado por el magnate en el video –con una duración de un minuto y 35 segundos– tiene que ver con el retiro de Estados Unidos del TPP. “Emitiré una notificación de intención para retirarnos del TPP, que es un desastre potencial para nuestro país”, dijo el presidente electo. El TPP es un acuerdo de comercio internacional firmado por 12 países cuyo potencial económico equivale al 40% de la economía mundial. Varios líderes de las naciones signatarias han advertido que con el retiro de Estados Unidos del compromiso, el acuerdo comercial ya no tiene ningún sentido. “En lugar del TPP vamos negociar acuerdos bilaterales justos, con los que recuperaremos empleos e industrias”, subrayó Trump. Respecto de la orden ejecutiva en materia de inmigración, destacó que esta medida se concentrará en realizar investigaciones sobre programas de empleo temporal que afectan a la población estadunidense en términos laborales. “Sobre inmigración, daré la orden al Departamento del Trabajo para que investigue todos los abusos de programas de visado (empleo temporal) que socavan a los trabajadores estadunidenses”, especificó en el mensaje video grabado. Sorprendió que el mandatario electo, quien asumirá la presidencia el próximo 20 de enero, no hiciera mención alguna a la construcción del muro –que prometió a sus ciudadanos– a lo largo de la frontera con México, cuyo costo, dijo, sería sufragado por el gobierno mexicano. Y también omitió otra de sus promesas: arrancar su presidencia con la orden de renegociar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) firmado con Canadá y México. Trump había jurado que si después de una revisión y negociación del TLCAN no quedaba satisfecho, retiraría definitivamente a Estados Unidos del compromiso tripartita. Otras de las órdenes ejecutivas que firmará Trump en el primer día de su mandato de cuatro años tienen que ver, una, con la eliminación de restricciones ecológicas para la producción de carbón, y otra para contener los ataques cibernéticos. “Pediré al Departamento de Defensa y al jefe del Estado Mayor Conjunto que desarrollen un plan integral para proteger de ataques cibernéticos y otro tipo de ataques a la infraestructura vital de Estados Unidos”, subrayó. En la lista también aparece una orden concerniente a la ética gubernamental. La medida impondrá una veda de cinco años a los exfuncionarios del gobierno federal para que durante este periodo no puedan ejercer el oficio de cabildeo profesional, tan popular en Washington. “Y la suspensión de por vida a los exfuncionarios que a nombre de países extranjeros realicen cabildeo”, concluyó Trump.