Instan científicos informáticos a Clinton a disputar resultado electoral

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Un grupo de científicos informáticos instó a la demócrata Hillary Clinton a disputar el resultado electoral que favoreció al magnate Donald Trump luego de que la exsecretaria de Estado amplió su ventaja sobre el republicano por más de dos millones de votos. Según científicos informáticos y abogados, hay evidencias de un posible “hackeo” electoral. Por ello urgieron a John Podesta, quien estuvo a cargo de la campaña demócrata, a disputar el resultado de las elecciones. Trump ganó las elecciones presidenciales de Estados Unidos del 8 de noviembre pasado con una ventaja de 290 votos electorales, contra 232 de Clinton, pero según The Cook Political Report la exsecretaria de Estado aventaja a Trump por dos millones 17 mil votos. Hasta el momento Hillary tiene 64 millones 223 mil 958 votos frente a 62 millones 206 mil 395 de Trump. A ello se suma que Clinton obtuvo 7% menos votos en los condados con sistemas computarizados de voto en Wisconsin, comparado con aquellos con boletas de papel, según reportó New York Magazine. La demócrata perdió Wisconsin por apenas 27 mil votos, es decir, un 0.7% del total de sufragios emitidos. Michigan y Pensilvania registraron patrones de voto similares y si junto con Wisconsin fueran ganados por Clinton, ésta habría ganado el Colegio Electoral. Los científicos no son los únicos que piden revertir el resultado de la elección del pasado 8 de noviembre, más de 4.6 millones de personas piden a los delegados del Colegio Electoral desconocer el triunfo de Trump y votar a favor de Clinton, quien ganó el voto popular. El Colegio Electoral, integrado por 538 delegados, tiene previsto reunirse el próximo 19 de diciembre en las capitales de los 50 estados del país para formalizar la declaratoria del ganador de los comicios y no existe una prohibición constitucional para cambiar su voto. De hecho, a lo largo de la historia de Estados Unidos, casi un centenar de delegados o electores han alterado su voto al momento de la reunión del Colegio Electoral y el cambio no ha surtido el efecto de alterar el resultado electoral. Y si bien la Constitución no obliga a los electores a votar a favor del ganador de los comicios, más de 20 entidades hicieron el voto vinculante y fijaron multas de hasta mil dólares para desalentar a los delegados a cambiar su voto en el último momento. En el contexto del resultado electoral que en número de votos favoreció a Clinton, la senadora demócrata de California, Barbara Boxer, presentó una iniciativa de reforma constitucional para eliminar el Colegio Electoral y que el presidente sea elegido por voto directo. Si el equipo de Hillary decide disputar el resultado de las elecciones debe apegarse a los plazos de presentación de quejas. El primero vence este viernes 25, en Wisconsin.