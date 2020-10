Exonera FBI otra vez a Hillary por correos electrónicos

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).- El director del Buró Federal de Investigación (FBI, por sus siglas en inglés), James Comey, confirmó este domingo su decisión de no procesar a la candidata demócrata a la Casa Blanca, Hillary Clinton. El FBI no halló evidencias de criminalidad en el nuevo lote de correos electrónicos de la aspirante presidencial que investigaba. A través de una carta a los miembros del Congreso, Comey señaló que tras finalizar la revisión en la indagatoria sobre los correos, no habría nada que le hiciera cambiar su posición. “Desde mi carta, el equipo de investigación del FBI ha estado trabajando sin descanso para procesar y revisar un gran volumen de correos electrónicos de un dispositivo obtenido en conexión con una investigación criminal no relacionada. “Durante ese proceso, revisamos todas las comunicaciones que fueron hacia o desde Hillary Clinton mientras era secretaria de Estado. “Basándonos en nuestra revisión, no hemos cambiado nuestras conclusiones que expresamos en julio con respecto a la secretaria Clinton”, precisa la misiva. Comey señaló en julio pasado que la candidata presidencial demócrata había sido “extremadamente descuidada”, pero que no había infringido la ley en el manejo sensible de material a través de su correo electrónico privado mientras era secretaria de Estado. El equipo de campaña de Hillary Clinton celebró la determinación del FBI. La directora de campaña de Clinton, Jennifer Palmieri, dijo a la prensa que el equipo celebra “que el FBI haya confirmado, tal como confiábamos que haría, las conclusiones a las que llegó en julio”.