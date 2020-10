A horas de la elección, dan sondeos mínima ventaja a Clinton sobre Trump

WASHINGTON (apro) – A horas de la elección presidencial de Estados Unidos y luego de que el director del FBI, James Comey, informara que no hay cargos que imputar a Hillary Rodham Clinton en una nueva investigación federal, la candidata demócrata mantiene una mínima ventaja en las encuestas electorales sobre Donald Trump. A un día de los comicios, las proyecciones sobre quién ganará la Casa Blanca favorecen a la exprimera dama de los Estados Unidos. Un nuevo sondeo de la empresa Real Clear Politics, realizado a nivel nacional, da a Clinton el 46.6% de la tendencia del voto a nivel nacional, y el 44.8% al candidato presidencial republicano. La notificación al Congreso federal que hizo este domingo el director del FBI, se dio en el último minuto de las elecciones presidenciales y según los expertos en encuestas y tendencia electoral, este hecho tendría un efecto mínimo en la decisión que tomarán este martes 8 de noviembre los electores estadunidenses. Comey informó al Capitolio por medio de una carta, que no hay delito que perseguir ni acusación criminal en contra de Clinton. La conclusión del FBI es el resultado de la revisión que hizo de unos 650 mil correos electrónicos,decomisados al excongresista federal demócrata Anthony Weiner, quien presuntamente envío mensajes con contenido sexual a una menor de edad. Hace una semana, Comey anunció al Congreso que abría una nueva investigación federal que pudiera implicar a Clinton en un ilícito, tomando en cuenta que algunos de los correos decomisados a Weiner, pudieran haber entrado o salido de un servidor privado de Internet, mismo que usó la candidata demócrata cuando era Secretaria de Estado y que pudiesen contener información clasificada sobre la seguridad nacional del país. Weiner es el esposo de Huma Abedin, una de las asesoras mas cercanas de Clinton. La noticia de la investigación que abría el FBI fue utilizada por Trump para criticar a la exprimera dama, afirmando que lo de los correos electrónicos eran la evidencia de que su contrincante es una criminal y una corrupta. Hasta antes del anuncio del FBI de hace 12 días, Clinton mantenía una ventaja promedio de 10 puntos porcentuales en las encuestas de tendencia de voto, sobre su opositor republicano. Five Thirty Eight, una respetada organización de noticias que divulga su información a través de Internet,reveló este lunes un sondeo sobre las probabilidades de triunfo de los dos candidatos. El calculo de esta influyente organización de noticias señala que Clinton tiene el 64.5% de posibilidades de ganar las elecciones de este martes 8 de noviembre, mientras que Trump cuenta con el 35.5%. Antes de la noticia de que el FBI abría una nueva investigación que pudiese implicar a Clinton, Five Thirty Eight daba 80% de probabilidad de que Clinton saliera victoriosa este martes 8 de noviembre. Los análisis nacionales y cálculos que se han hecho a nivel nacional respecto a la tendencia electoral, pero a nivel estatal, se mantienen inamovibles con respecto a apuntar a la candidata demócrata como la ganadora de la presidencia. De los 538 votos del Colegio Electoral distribuidos en los 50 estados del país, el cálculo nacional promedio de los expertos considera que Clinton obtendrá los 270 votos requeridos para ganar y que además podría contar con 20 votos mas de los necesarios para adjudicarse el titulo de presidenta. En reacción a la nueva decisión del FBI, Trump acusó a Comey de corrupto y de mentir al Congreso, porque, según dijo, está claro que Clinton es una “criminal” y “corrupta que mintió a la nación”.