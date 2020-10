La controversial elección Clinton-Trump

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- A un día de la elección presidencial en Estados Unidos, Smart Data Intelligence elaboró un reporte sobre los diferentes indicadores que se pueden analizar a partir de la información generada en Internet. Para crear dicho análisis se recopilaron encuestas, se analizó el big data, la cobertura que tuvieron los candidatos, qué tanto se habló de ellos en las principales redes sociales (Facebook y Twitter), y qué tanto los buscaron en Google, con el objetivo de sacar conclusiones sobre lo que dicen los metadatos. Las elecciones en Estados Unidos tienen un diseño único, están divididas entre grandes electores y ciudadanía. Este análisis se enfocó a lo que piensa el público de ese país para elaborar predicciones sobre el voto popular.Durante los últimos 6 meses se monitorearon las menciones de Hillary Clinton y Donald Trump en Facebook, quienes tienen más de 1.8 billones de usuarios en el mundo y más de 300 millones en Estados Unidos, este es un referente para la medición de las campañas políticas. La gráfica refiere a la cobertura que se realizó de las dos principales redes sociales, donde se puede apreciar cuál es el candidato con mayores menciones en cada una.Donald Trump predomina en Facebook. Se midió el volumen de comentarios que mencionan a los candidatos, los artículos que se refieren a ellos y los "likes" en las páginas oficiales de los aspirantes. En la gráfica predomina la visibilidad de Donald Trump. Muchos analistas le asocian a estos valores símbolos de victoria de una batalla digital, basados en su visibilidad. La evaluación que hizo este estudio es que la fuerte presencia de Donald Trump en Facebook también responde a su personalidad controversial y a sus propuestas y estrategias de campaña que han estado dirigidas a atacar minorías, empezando por los mexicanos. Por lo tanto, se concluye que en estas elecciones la visibilidad de los candidatos no puede representar un indicador de proyecciones de victoria.Tomar en cuenta la actividad en Facebook de los usuarios estadunidenses de diferentes edades, agrega un valor importante para elaborar una opinión.En esta gráfica el grupo dominante es el de 20-29 años con una presencia en la red social de 28%, seguido por el grupo de 30-39 años con 21% respectivamente. Las siguientes gráficas interactivas fueron realizadas con ayuda de la actividad realizada en Facebook por las personas que mencionaban, compartían o comentaban sobre alguno de los candidatos.En el formato interactivo de este reporte hay tres grandes grupos demográficos, los cuales se pueden agrupar para visualizar y observar si hay un comportamiento similar entre ellos. Los escándalos y los debates ayudan a vislumbrar el comportamiento de los dos candidatos. Dentro de los grupos de personas que están dentro de los 18-35 años (generación millennial), se han tenido comportamientos similares a lo largo del tiempo. La participación fluctúa entre 26-29% del total. Es decir, este grupo demográfico ha sido muy activo en la campaña y representativo de su población. Donald Trump fue el candidato más comentado en Facebook, lo cual no quiere decir que se traten de menciones favorables. Los debates, convenciones y escándalos son momentos clave donde se ha tenido gran actividad en este grupo demográfico. En cuanto a Hillary Clinton, su baja visibilidad y participación resalta pues ocupa el 10% en promedio dentro de las menciones y actividad en la web de la generación Z (18-24 años), y repunta con los millennials, donde tiene una mayor participación que su adversario Trump. Entre los grupos de personas de 35-44 años, conocida como la generación X, el comportamiento observado fue muy similar en ambos candidatos. Los debates y escándalos no perturbaron su comportamiento a lo largo de la campaña. El punto más alto de participación de esta generación sobre Trump se dio con el discurso del 18 de julio de 2016 que hizo su esposa, Melania Trump, en la Convención Republicana. Entre los grupos de personas de 45-65+ años, generación de los babyboomers, se dio un comportamiento contrastante en momentos claves de la campaña, lo anterior en comparación con la generación de los millennials. Este grupo tuvo una participación menor en su actividad online, lo cual puede ser significativo pues nos muestra una mayor cantidad de voto oculto, que suele inclinarse por los candidatos más controversiales.En el mes de octubre 2016, Donald Trump predominó en las dos principales redes sociales, siendo Twitter donde hubo más actividad con 77% de los tuits y retuits. En Facebook el comportamiento fue más equilibrado con una ligera ventaja de 52% de medición de visibilidad.En Estados Unidos el motor de búsqueda Google tiene una sólida predominancia dentro de los motores de búsqueda favoritos de los estadunidenses, con 63% del mercado. En un cruce de palabras donde usamos "Hillary Clinton", "Donald Trump", “Vote Clinton” y “Vote Trump” se puede ver que el candidato republicano lleva la delantera en cuanto a búsquedas en la web, que fueron medidas durante los últimos 90 días en Estados Unidos.Se compilaron más de 243 encuestas para elaborar el estudio y poder visualizar la temperatura electoral. A lo largo de la contienda Donald Trump estuvo por encima de Hillary Clinton, pero si un número importante de encuestas se analiza en conjunto, se concluye que la candidata demócrata lleva la delantera. En todo caso la contienda es muy cerrada.A partir del modelo usado en las redes sociales, en los demográficos, en las búsquedas en la Web, así como en el compilado de encuestas, no se puede concluir quién será el ganador de la contienda electoral. Se puede visualizar que Clinton lleva la delantera ya que el contenido y actividad donde visiblemente se le da ventaja a Trump no se considera realmente como un valor de ventaja. La naturaleza del análisis de metadata demuestra que el candidato republicano ha tenido su mayor visibilidad cuando se trata de escándalos, por lo que su visibilidad ha sido negativa para él. Por la dificultad de éstas elecciones se elaboraron tres posibles escenarios. 1. Hillary Clinton tiene posibilidades de ser la ganadora del voto popular, aunque no se alcanza a medir el tamaño de su ventaja. En todo caso, su ventaja sería muy cerrada. 2. Hillary Clinton gana el voto popular por un gran margen. Se destaca una correlación entre los momentos claves de campaña y su visibilidad. Se integra un nivel del rechazo hacia Trump y se considera una fuerte participación en las elecciones. 3. Trump se beneficia del voto oculto. Es decir, recibe los votos del margen de población que está de acuerdo con las ideas y propuestas de Trump pero que por lo controversial que es el personaje prefiere no hacer públicas sus intenciones. Bajo este escenario se considera una tasa de participación más baja. Las actuales elecciones estadunidenses presentan un gran desafío para los científicos sociales, politólogos y profesionales de las encuestas. Las campañas tuvieron un alto contenido de propuestas audaces o controversiales, campañas de odio y de miedo, elementos que Donald Trump introdujo en el debate político, junto con la explotación de la ansiedad de la sociedad. El estudio completo de la elección Clinton-Trump se puede revisar aquí