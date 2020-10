Niega funcionaria de Chihuahua apoyo a campaña de Trump

CHIHUAHUA, Chih. (apro).- El esposo de la secretaria de Innovación y Desarrollo del gobierno estatal, Alejandra de la Vega, pertenece al Partido Republicano en Estados Unidos, pero luego de que se dio a conocer que aportaron a éste un millón 122 mil 100 dólares entre 2012 y 2016, la funcionaria afirmó que en el actual proceso electoral no apoya la candidatura de Donald Trump. De la empresaria juarense y colaboradora del gobernador Javier Corral Jurado, la Comisión Federal de Elecciones recibió las aportaciones que suman alrededor de 21 millones de pesos. El 22 de marzo pasado realizaron seis contribuciones al Comité Nacional Republicano por un monto de 100 mil 200 dólares cada una y una más por 33 mil 400 dólares, así como contribuciones conjuntas de recaudación a los comités que reúnen fondos para distribuirlos. La aportación de 33 mil 800 dólares la efectuaron el 12 de octubre de 2015 al comité Boenher for Speaker, de John Boenher, presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos de 2011 a 2015 y miembro del Partido Republicano. Sin embargo, la última aportación la realizaron cuando Donald Trump aún no era candidato a la presidencia de Estados Unidos. La empresaria reconoció que su esposo sí milita en el Partido Republicano, pero ella no. “Categóricamente lo niego, es una mentira que yo haya dado un peso, un centavo, ni mi esposo Paúl Foster a la campaña de Trump. No sólo no es cierto que lo apoyamos económicamente, estamos en contra de su candidatura. Mi esposo toda su vida ha pertenecido al Partido Republicano, yo nunca he pertenecido al Partido Republicano. “Esta candidatura la he rechazado por las posturas que él ha hecho, primordialmente contra México, pero también contra muchos de los valores que él mismo posee. Es importante ver los tiempos, yo creo que el medio que sacó la nota (Norte de Juárez), ha de haber sumado la aportación de mis suegro a la campaña de (Ronald) Reagan, es una información totalmente manipulada”, se defendió la funcionaria. Dijo que ella rechaza la candidatura de Trump porque ella nació, creció y continúa en la frontera y si gana, sería terrible para esa región. “¿Cómo me voy a dar un balazo en el pie?”. De la Vega explicó que no apoya esa candidatura porque es mexicana y Trump ha ofendido a los mexicanos. “Como mexicana me siento ofendida de todas las cosas que ha dicho de nosotros, que somos violadores, drogadictos, criminales, no lo somos y me siento personalmente agredida por los comentarios de él. Número dos, e igual de importante, porque soy mujer, porque es un hombre que cosifica a la mujer, es un hombre misógino, es un hombre que no respeta y que no cree en la paridad y que no cree en la capacidad de la mujer. “Es muy obvio verlo, la participación de su esposa en la campaña, la esposa que tiene es una Barbie, no es el tipo de mujer con la que yo me relaciono, no es lo que yo aspiro ser. Y tres, e igual de importante, porque yo soy de la frontera y me queda muy claro que si ese hombre ganara, si ganara y si el Congreso lo dejara hacer lo que él ha planteado en su campaña, sería desastroso para la frontera. Haría mi trabajo al que me invitó el gobernador, lo haría imposible. “No habría manera que realmente detonáramos un desarrollo económico en el estado de Chihuahua, teniendo a un presidente en Estados Unidos como Trump, porque si cancela la frontera, de eso vivimos, del comercio binacional. No soy miope para participar en una candidatura como esa. Es un agravio que un medio lo haya manejado así, que haya puesto mi foto al lado de él, simplemente me parece compulsivo”, condenó.