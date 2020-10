'No importa lo que pase, el sol volverá a salir mañana”, alienta Obama (Video)

President Obama has a special #ElectionNight message for you: "No matter what happens, the sun will rise in the morning" pic.twitter.com/OPH39vqvHE — BuzzFeed News (@BuzzFeedNews) 9 de noviembre de 2016

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- "No importa lo que pase, el sol volverá a salir mañana y Estados Unidos seguirá siendo la nación más grande en del mundo", dijo en un mensaje en video el presidente de Estado Unidos, Barack Obama. El mensaje del mandatario estadunidense, del Partido Demócrata, surge cuando las votaciones revelan una ventaja significativa del candidato republicano, Donald Trump, sobre su contrincante, Hillary Clinton. Obama llamó a los ciudadanos a no verse como demócratas o republicanos, sino como americanos, e incluso pidió que se traten con amabilidad en redes sociales, específicamente en Twitter. "Podemos elegir en ver lo mejor de nosotros", afirmó en la grabación de BuzzFeed News, y aseguró que las divisiones que surjan de esta campaña fortalecerán a Estados Unidos. "Fue una campaña estresante, agotadora y en algunos momentos rara, pero esto es lo que quiero que sepan todos. No es la primera vez que tenemos campañas alborotadas y elecciones divididas. Pero siempre salimos más fuertes. Esto es lo que hace América fuerte: la idea de que el progreso no está garantizado. Todos tenemos el poder para elegir nuestro camino. Y no sólo hoy, sino cada día", dijo en el video de 1 minuto 52 segundo.También les pidió que se comprometan con la política y las cuestiones públicas, no sólo durante los años electorales, e instó a reflexionar sobre la idea de que el progreso en Estados Unidos no está garantizado, y que depende de cada uno elegir el camino, no sólo este día sino cada día. "Eso es un regalo hermoso y lo tenemos que tratar de esa manera. Tenemos que forzarnos en hacer lo mejor que podamos para votar no sólo para el presidente sino también para el Congreso, el alcalde, los consejos escolares", refirió.