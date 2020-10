Rechaza Assange intención de influir en elección de EU al difundir correos hackeados a Clinton

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El jefe de Wikileaks, Julian Assange, dice que no trataba de influir en las elecciones presidenciales cuando su organización difundió los correos hackeados a la campaña de Hillary Clinton. En una declaración el martes, Assange negó apoyar a la candidata Verde Jill Stein o que buscara vengarse por el encarcelamiento de la exanalista de inteligencia Chelsea Manning. Manning fue condenada a 35 años de prisión por filtrar mensajes secretos del gobierno a Wikileaks. Assange insinuó que Wikileaks publicaría material sobre el republicano Donald Trump si lo considerase de interés periodístico, informó la agencia de noticias AP. Assange dijo que Wikileaks no ha recibido material de Trump, Stein u otros candidatos "que satisfagan nuestros criterios editoriales declarados". En tanto, las colas eran largas en algunos lugares, pero pocos votantes parecían tener problemas en las primeras horas del martes. En las elecciones presidenciales suele haber problemas esporádicos, con máquinas que no funcionan bien, largas colas y problemas con las boletas o los padrones. La cuestión este año es si los problemas serán tan generalizados como para indicar un patrón de fraude. En tanto, este martes el exinformante de la NSA, Edward Snowden, publicó en su cuenta de Twitter: “Today you make tomorrow”.