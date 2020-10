AI pide a Trump acatar obligaciones de EU en derechos humanos

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- A unas horas de que se confirmara el triunfo de Donald Trump en la elección presidencial de Estados Unidos, Amnistía Internacional emplazó al republicano a “comprometerse púbicamente a defender los derechos humanos sin discriminación alguna”. El llamado de la organización se deriva de las expresiones “de odio” contra los migrantes, los musulmanes y las mujeres por parte de Trump durante su campaña. A través de un comunicado, la organización internacional recordó que con los “campos de internamiento hasta el uso de la tortura”, recurrentemente los votantes estadunidenses han visto cómo sus autoridades “se burlan de las obligaciones que tiene los Estados Unidos de defender los derechos humanos”, situación que ha dado “resultados desastrosos”. Al convocar a todos los que fueron elegidos en Estado Unidos a “tener en cuenta esas lecciones, el secretario General de Amnistía Internacional, Salil Shetty, reconoció que Trump provocó “una gran preocupación” por sus planteamientos públicos durante la campaña presidencial. De acuerdo al funcionario de la organización, durante la contienda, las expresiones del republicano generaron “grandes inquietudes sobre la fortaleza del compromiso que podremos ver por parte de Estados Unidos con respecto a los derechos humanos en el futuro”. Shetty alentó al candidato electo a “dejar todo esto atrás reafirmando y acatando las obligaciones que Estados Unidos ha contraído en materia de derechos humanos, nacional e internacionalmente”. Por su parte la directora ejecutiva de Amnistía Internacional de Estados Unidos, Margaret Huang, resaltó que durante la última etapa de la campaña previa a la jornada electoral, los ciudadanos estadunidenses fueron testigos de “una retórica inquietante y, a veces venenosa por parte del presidente electo Trump y otros”. Para la defensora, “esta retórica no puede ni debe convertirse en política de gobierno”, en tanto que “las observaciones xenófobas, sexistas y de odio que expuso Trump no tienen cabida en el gobierno”. En tanto, el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, felicitó este miércoles al virtual presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, y llamó a todos los estadounidenses a que se mantengan fieles al espíritu de diversidad que anima a este país. “Felicito al señor Donald Trump con motivo de su elección como el 45º presidente de Estados Unidos”, declaró Ban este miércoles. En una rueda de prensa en la sede de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Ban expresó que los retos globales del mundo actual demandan un esfuerzo concertado y soluciones conjuntas, y que como miembro fundador, Estados Unidos es un actor esencial de la agenda internacional. “La gente en todo el mundo espera que Estados Unidos use sus poderes notables para ayudar a impulsar a la humanidad y para luchar por el bien común”, aseveró. Expresó que la ONU contará con que el nuevo gobierno de Estados Unidos fortalezca sus lazos de cooperación internacional y que se involucre para mantener los ideales compartidos con el mundo. Manifestó su esperanza de que el gobierno de Estados Unidos “combata el cambio climático, avance los derechos humanos, promueva el entendimiento mutuo e implemente los Objetivos de Desarrollo Sostenible para alcanzar la paz, prosperidad y la dignidad para todos”. El titular de la ONU subrayó que ahora más que nunca el mundo debe movilizarse en torno a los valores comunes de ese organismo internacional. Asimismo, reconoció el compromiso de la exsecretaria de Estado, Hillary Clinton, con la paz, los derechos de las mujeres y el bienestar de la niñez. “Ella ha sido un poderoso símbolo del empoderamiento de las mujeres, y no tengo duda de que continuará contribuyendo para nuestro trabajo en el mundo”, indicó el titular de la ONU. Como candidato, Trump afirmó que terminaría con las contribuciones de Estados Unidos a la ONU, pese a que la mayoría del presupuesto de este organismo internacional depende de este financiamiento. El republicano también ha calificado al cambio climático como “un fraude”, y varias de sus propuestas son contrarias a la Constitución de Estados Unidos y al derecho internacional.