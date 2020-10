Cunden protestas contra Trump en al menos 20 ciudades de EU (Video)

Aerial view of UT students walking streets of Austin in protest Donald #Trump election. Sent in by Darlene Plyler https://t.co/xZT2d9kzyO pic.twitter.com/rBgHb71i6u — KXAN News (@KXAN_News) 9 de noviembre de 2016

STUDENTS FROM SCHOOLS ALL OVER LOS ANGELES GATHERED TO PROTEST AGAINST THE HEINOUS, SOON TO BE PRESIDENT, DONALD TRUMP. pic.twitter.com/GO8z9wwSD8 — rogie (@rxgelix) 10 de noviembre de 2016

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- A lo largo de este día, tras conocerse los resultados que dieron el triunfo a Donald Trump como el presidente 45 de Estados Unidos, diversas protestas se han registrado en más de 20 ciudades, entre ellas Los Ángeles, Nueva York, Chicago, Miami y Washington. Desde las primeras horas de este miércoles 9 se reportaron manifestaciones en universidades como UCLA, donde por la tarde cientos de estudiantes protestaron frente a la Universidad de California, en Berkeley.En tanto, en Miami un pequeño grupo de inmigrantes hispanos expresaron su temor por las políticas que implemente el gobierno de Trump. “Nosotros trabajamos duro para construir este país”, explicó entre lágrimas una mujer. Mientras más de 400 personas, muchas de ellas estudiantes de la Universidad de Texas, en Austin, marcharon por las calles de la capital texana para protestar por la elección del magnate inmobiliario.Los inconformes caminaron desde el campus de la universidad hacia el Capitolio estatal, por la avenida Congress, coreando consignas como: “No KKK (Ku Klux Klan)”, “No a una USA fascista”, “Trump es racista”, y la frase en español de “Sí se puede, sí se puede”. En Los Ángeles, unas 500 personas salieron a la calle por la zona de la Universidad de California. Algunas gritaron “Fuck Trump” mientras otras exclamaban: “¡Ese no es mi presidente!”.Además se reportaron manifestaciones más pequeñas en vecindarios de Berkeley, Irvine and Davis y San Jose State. En Seattle, un centenar de personas salieron a protestar por Capital Hill, donde afectaron el tránsito y prendieron fuego a pilas de basura. A la par, en Oakland más de 100 personas salieron a protestar y levantaron barricadas en las calles, donde quemaron una efigie de Trump. También se reportó que los manifestantes rompieron ventanas de las oficinas del diario Oakland Tribune.En Oregon al menos 300 personas bloquearon el tránsito en el centro de Portland y causaron retrasos en los trenes. Incluso, algunos manifestantes se sentaron en medio de la calle para impedir el tránsito vehicular. Al mismo tiempo, cientos estudiantes de la Universidad de Pittsburgh marcharon por las calles de Pensilvania.