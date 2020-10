En caída libre peso y Bolsa por 'efecto Trump”; dólar trepa a los $20.20

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Después de que el candidato republicano Donald Trump resultara presidente electo en Estados Unidos, el peso vivió una de las peores jornadas de su historia, desplomándose frente al dólar. Ni el mensaje de las autoridades financieras de nuestro país pudo contener el embate de especulación en el mercado cambiario. Al cierre de la sesión, el dólar sea vendió en 20.20 pesos en ventanillas bancarias, mientras que al mayoreo cada billete verde se ofertó en 19.99 unidades, lo que significa un desplome de 8.5% respecto del cierre del pasado martes, previo al triunfo electoral de Trump. En las últimas horas el peso ha estado muy castigado, de hecho a las 23:20 horas del pasado martes, cuando Trump ya tomaba ventaja definitiva sobre la demócrata Hillary Clinton, el dólar se ofertaba en los 20.78 pesos en las grandes transacciones bancarias. No es para menos. La economía mexicana pasa un momento de incertidumbre, pese a que el secretario de Hacienda José Antonio Meade aseguró que nuestro país cuenta con “finanzas públicas, y la fortaleza de nuestras instituciones públicas y privadas nos permiten evitar reacciones prematuras que se adelanten a hechos que ahora desconocemos”. Aún más, el encargado de la política fiscal del país dijo que “México está en una posición de fortaleza para enfrentar el nuevo entorno. En efecto, nuestro país goza de estabilidad macroeconómica que se ha logrado a través de muchos años de la aplicación de políticas fiscal y monetaria responsables, prudentes y oportunas, de un sistema financiero bien capitalizado, solvente y sin problemas de liquidez… Todo esto en el contexto de un importante proceso de reformas estructurales”, presumió. Sin embargo, parece que el discurso oficial no hace el eco suficiente en los mercados y los inversionistas. De hecho, la calificadora Fitch Ratings adelantó que el deterioro de los vínculos económicos, comerciales y financieros con Estados Unidos presionaría el perfil crediticio soberano de México. Y no paró ahí, pues también advirtió que “monitoreará la evolución de estos riesgos, la efectividad de las políticas con las que las autoridades respondan y las implicaciones para el crecimiento de México, las finanzas públicas y trayectoria de deuda, y las cuentas externas. Un crecimiento débil y un deterioro en la dinámica de deuda pública serían negativos para las calificaciones de México”, alertó Fitch. La calificadora ubica a México con notas “BBB+, con perspectiva estable”, pero puede bajar a una perspectiva “negativa”, según el tono de la política que decida establecer Trump. En campaña, el ahora presidente electo estadunidenses lanzó declaraciones de apoyo a un proteccionismo comercial mayor (incluyendo la potencial renegociación o terminación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte o TLCAN), el bloqueo de las remesas de los trabajadores y la construcción de un muro en la frontera entre México y la Unión Americana.El mensaje del titular de Hacienda y del gobernador del Banco de México (Banxico) tampoco moderó las expectativas en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), la cual cerró la sesión con desplome de 2.23%; contrario a los mercados financieros estadunidenses, donde el Dow Jones se recuperó y tuvo un alza de 1.40%; de la misma forma el Standard & Poor’s ganó 1.11%, al igual que el índice tecnológico Nasdaq. En las naciones de la región, el BOVESPA brasileño retrocedió 1.40%; el BASE Merval argentino, 0.66%; la bolsa de Santiago, Chile, disminuyó 0.19%; mientras el COLCAP colombiano cerró el día con una pérdida de 0.02%. La mayoría de estos mercados fueron arrasados por Asia, continente con el que tienen mayor relación comercial y lugar donde los mercados fueron golpeados por el “efecto Trump”. De esta forma, el Shangai Comp de China bajó 0.62%; el Hang Seng de Hong Kong disminuyó 2.16%; el Jakarta Comp de Indonesia retrocedió 1.03%; el Nifty de India cayó 1.31%, mientras el Nikkei japonés se desplomó 5.36%. Los mercados europeos salvaron la jornada, excepto las bolsas de Portugal y España. Por lo pronto, Donald Trump ya es una realidad que enfrenta la economía mexicana que crece a paso lento y depende en gran medida de sus exportaciones, de las cuales el 80% van al mercado estadunidense; además de que el consumo en nuestro país, en gran medida, se debe a las remesas de los más de 10 millones de connacionales establecidos en el territorio norteamericano. Los analistas esperan mayor volatilidad, mientras que Hacienda prepara ajustes en el Paquete Económico 2017, y Banxico aguardará el comportamiento de los mercados para ajustar la tasa de interés que hoy se ubica en 4.75%.