EU, frente a un precipicio tras victoria de Trump: NYT

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La elección de Donald Trump como presidente ha colocado a Estados Unidos frente a un precipicio, en especial cuando el magnate gobernará sin contrapesos de otras ramas del gobierno, apuntó el diario The New York Times (NYT). En su editorial de este miércoles 9 de noviembre, el diario indicó que la elección de Trump significa “un feroz deseo” de cambio expresado por muchos estadunidenses, aunque también haya jugado una parte la misoginia y el racismo. “Ese cambio ahora ha colocado a Estados Unidos en un precipicio”, expresó el diario. El editorial asentó que Trump transformó a los partidos Republicano y Demócrata, en especial a este último que intentó la restauración de la dinastía Clinton en un momento en que al país le urgía un cambio. “Presidente Trump. Estas palabras que eran impensables para decenas de millones de estadunidenses, y para el resto del mundo, ahora son el futuro de Estados Unidos”, aseguró el editorial. El diario expresó que es imposible saber en realidad quién es Trump, o cuáles son los conflictos de intereses que tiene, debido a que nunca reveló sus declaraciones fiscales. “No sabemos si tiene la capacidad de enfocarse en algún tema y de llegar a una conclusión racional. No sabemos si tiene idea alguna de lo que significa controlar el mayor arsenal nuclear en el mundo”, señaló. El editorial afirmó que lo único que se sabe con certeza es que Trump es el presidente menos preparado en la historia moderna de Estados Unidos, además de que su temperamento no es apto para gobernar al país. Apuntó que su llegada a la presidencia sucedió luego de insultar a las mujeres, los inmigrantes y los musulmanes, en alianza con “una oscura combinación” de racistas y supremacistas blancos aliados al Klu Klux Klan. El diario subrayó, además, que ahora que el Congreso es dominado por completo por republicanos, este partido propondrá al juez restante de la Suprema Corte, con lo que controlará todas las ramas del gobierno. “No hay un equilibrio claro a los impulsos vengativos de Trump”, concluyó el rotativo.