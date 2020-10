La victoria de Trump "una catástrofe para México": Castañeda (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El exsecretario de Relaciones Exteriores, Jorge Castañeda sostuvo que la victoria de Donald Trump en la presidencia de Estados Unidos representa “una catástrofe para México”. En un video grabado la madrugada de este miércoles, el promotor de un candidato independiente para los comicios presidenciales de 2018, destacó que el gobierno mexicano debe aceptar que se equivocó desde un principio al no tomarlo en serio. “Luego (Enrique) Peña se asustó y lo tomó en serio para mal” y lo mismo ocurrió con empresarios, analistas y gente de la cultura y espeftáculos. “Cometimos un grave error al asegurar que no había que preocuparse porque no sería candidato, luego al pensar que no ganaría y ahora al suponer que no hará lo que dijo“, subrayó en entrevista para Aristegui Noticias. En cuanto a la construcción del muro, recordó que de los dos mil kilómetros de la frontera común, ya existe una barrera en 700 kilómetros, “así que lo más seguro es que ordene la construcción de 500 o 600 kilómetros“. Agregó que tampoco es de esperar que deporte a 11 millones de indocumentados, “pero sí deportará a unos dos millones“, como ha venido ocurriendo en la propia administración de Barack Obama. En temas económicos, estimó que no derogará el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), pero lo más seguro es que promoverá su renegociación. “Lo aberrante, lo que es de locos y de enfermos es que México esté en el centro de la campaña de Estados Unidos y no hagamos nada”, por lo cual concluyó que este resultado debe ser una lección para México y su gobierno.