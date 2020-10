'México tendrá que asumir el liderazgo en la relación con EU”: Margarita Zavala (Video)

Mexicanas y mexicanos en Estados Unidos, recordemos que tenemos un discurso digno y firme frente a estas elecciones. No están solos. pic.twitter.com/Y0kjWXPotB — Margarita Zavala (@Mzavalagc) 9 de noviembre de 2016

CIUDAD DE MEXICO (apro).- A las cinco de la mañana, demacrada, con la misma ropa del día anterior y ocho horas después del mensaje que emitió Andrés Manuel López Obrador, la aspirante presidencial Margarita Zavala, que públicamente apostó por Hillary Clinton, llamó a la unidad de los mexicanos ante el triunfo de Donald Trump en Estados Unidos y pidió no olvidar que “somos México”. “Es hora de unirnos para defender lo mucho que hemos logrado y lo mucho que somos como país. Somos una nación fuerte que puede asumir una posición fuerte y de respeto ante cualquier nación del mundo. No olvidemos quiénes somos: somos México”, expuso Zavala en un video que subió a las redes sociales a las 5:04 horas de este miércoles. Sin mencionar por su nombre a Trump, de quien dijo que no era bienvenido cuando el presidente Enrique Peña Nieto lo invitó a México, la aspirante a la candidatura del Partido Acción Nacional (PAN) dijo que los mexicanos que viven en Estados Unidos no están solos: “Cuentan conmigo y con todo México”. Demacrada, con el ojo izquierdo semicerrado –aunque fue operada del ojo derecho hace tres semanas--, la esposa de Felipe Calderón, antecesor de Peña, expuso en su mensaje, grabado aparentemente en su casa, que los mexicanos “tenemos que ser más creativos y activos para que se reconozca lo que México contribuye a la economía de Estados Unidos. “Tenemos las cifras y la realidad económica de nuestro lado”, clamó Zavala, quien aseguró que en el futuro “México tendrá que asumir el liderazgo en la relación bilateral para que sea respetuosa, constructiva y digna”. El mensaje de Zavala se emitió ocho horas después de que López Obrador, presidente de Morena y aspirante presidencial, llamó a la unidad de los mexicanos a la serenidad ante los resultados en Estados Unidos, porque México es nación soberana, no una colonia ni un protectorado ni depende de un gobierno extranjero. “No hay nada que temer”, planteó el político de izquierda. “No va a haber problemas mayores, se los aseguro, porque vamos a hacer valer nuestro derecho a la soberanía, esté quien esté en el gobierno de Estados Unidos”. A penas el 31 de agosto, cuando Peña invitó a México a Trump, Zavala le expresó que no era bienvenido, igual que lo hizo el presidente del PAN y aspirante a la candidatura presidencial, Ricardo Anaya, quien hasta las 10 horas no había emitido ninguna posición sobre la elección en Estados Unidos. “Aunque lo hayan invitado, no es bienvenido. Los mexicanos tenemos dignidad y repudiamos su discurso de odio”, dijo Zavala ante la visita de Trump, contra quien emitió un spot, apenas la semana pasada, justo cuando la senadora Mariana Gómez del Campo, su prima, promovió entre senadores playeras para apoyar a Clinton. Anaya, a su vez, rechazó también a Trump por su discurso de odio y los insultos a los mexicanos y manifestó su desacuerdo con que se le reciba en México “cuando su campaña va en picada”. Enfatizó: “Desde aquí le decimos a Donald Trump: México es un gran pueblo que sí tiene memoria y que tiene dignidad. El señor no es bienvenido en México”.