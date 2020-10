Rusia y otras naciones ofrecen colaboración a Trump (Video)

Mi enhorabuena a Donald Trump por su victoria. Seguiremos trabajando para reforzar la relación que nos une a EEUU, socio indispensable. MR — Mariano Rajoy Brey (@marianorajoy) 9 de noviembre de 2016

Felicito a @realDonaldTrump en su triunfo y espero que podamos trabajar juntos por el bien de nuestros pueblos — Mauricio Macri (@mauriciomacri) 9 de noviembre de 2016

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente ruso Vladimir Putin fue el primer jefe de Estado en felicitar a Donald Trump por su virtual triunfo en los comicios por la Presidencia de Estados Unidos. Putin se pronunció por un diálogo constructivo entre Moscú y Washington, basado en los principios de igualdad, respeto mutuo y actitud realista hacia las posiciones del otro, en interés de la gente de nuestros países y de la comunidad mundial, añadió.A lo largo de la concluida campaña presidencial estadounidense Trump recibió acusaciones por su acercamiento al mandatario ruso. Pero en el tercer y último debate con su contrincante Hillary Clinton, señaló que ni siquiera lo conocía. La presidencia del ahora saliente Barack Obama estuvo salpicada de fricciones con el mandatario ruso, que llevaron a un distanciamiento entre ambos. Una de las más importantes fue la separación de Crimea de Ucrania y luego su anexión a Rusia, por la cual Moscú recibió una serie de sanciones políticas y económicas en marzo de 2014, las cuales siguen vigentes. Esa anexión llevó a que Rusia dejara de ser invitada a las cumbres del grupo de naciones más desarrolladas, G7, desde 2014. Otra asunto áspero es el apoyo ruso al presidente sirio Bashar al-Assad, quien enfrenta desde marzo de 2011 una virtual guerra civil, complicada por la presencia de grupos islamistas radicales, incluido el Estado Islámico (EI).El “número dos” del Vaticano, el secretario de Estado Pietro Parolin, expresó hoy su felicitación al nuevo presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y deseó que su gobierno sea “de verdad fructífero”. “Ante todo tomamos nota con respeto de la voluntad expresada por el pueblo estadounidense en este ejercicio de democracia que, me dicen, ha sido caracterizado por una gran afluencia a las urnas”, señaló el cardenal. Hablando con un grupo de periodistas al margen de la apertura del año académico de la Pontificia Universidad Lateranense de Roma, aseguró al flamante mandatario la oración de la Iglesia católica “para que el señor lo ilumine”. Además, imploró que Dios lo sostenga en el servicio de su patria, pero también en el servicio del bienestar y de la paz en el mundo. “Creo que hoy se necesita el trabajo de todos para cambiar la situación mundial, porque es una situación de grave laceración y conflicto”, añadió. Cuestionado sobre algunas propuestas del nuevo presidente como su voluntad de construir un muro en la frontera con México, postura que fue duramente criticada por el Papa Francisco a inicios de este año, Parolin optó por la prudencia. Pidió esperar y ver cómo se moverá Trump, aclaró que “una cosa es ser candidato y otra es ser presidente”, instó a ver cuáles serán sus decisiones antes de opinar. “Pero me parece prematuro ahora pronunciar juicios”, apuntó.Por su parte, China manifestó que espera hacer esfuerzos conjuntos con el nuevo gobierno de Estados Unidos para mantener el crecimiento sostenido, estable y saludable de las relaciones chino-estadounidenses. La posición china engrosó la lista de naciones asiáticas que han expresado su felicitación al republicano Donald Trump por su virtual triunfo en los comicios presidenciales estadounidenses de la víspera. Esperamos esos esfuerzos conjuntos para el beneficio de la gente de los dos países y del mundo, dijo el vocero de la cancillería china, Lu Kang, en su habitual rueda de prensa. Estamos siguiendo de cerca los resultados finales de la elección presidencial estadounidense, agregó. Por su parte el primer ministro de Singapur, Lee Hsien, también expresó su felicitación a Trump y dijo que fue electo porque los votantes sienten que se trata de quien mejor los representa y Singapur respeta por completo esa decisión.La canciller de Alemania, Angela Merkel, felicitó al republicano Donald Trump por su victoria en las elecciones presidenciales de Estados Unidos y le ofreció una estrecha colaboración sobre la base de valores que comparten. Merkel puso de relieve que Estados Unidos es una democracia desde hace mucho tiempo, una posición que lleva con gran dignidad. La canciller federal sostuvo que la campaña electoral en Estados Unidos tuvo en esta ocasión especial “confrontaciones difícilmente tolerables. Yo esperé, como muchos de ustedes, con gran suspenso el resultado de las elecciones”, añadió. “Si el pueblo de Estados Unidos elige su presidente en unas elecciones libres y democráticas, eso tiene significado mucho más allá de las fronteras de Estados Unidos”, subrayó. “Para nosotros los alemanes es así que, con ningún otro país, a excepción de la Unión Europea, tenemos una relación tan profunda como con Estados Unidos”. “Quien gobierna ese gran país, con su enorme fuerza económica, su potencial militar, su influencia cultural, tiene una responsabilidad que incluye a casi todo el mundo”, sostuvo. “Los ciudadanos estadounideneses decidieron que esa responsabilidad quede en manos de Trump en los próximos cuatro años“, precisó. Ofreció Merkel a Trump una estrecha colaboración sobre la base de los valores que comparten. “Sobre el fundamento de esos valores ofrezco al futuro presidente de Estados Unidos, Donald Trump, una estrecha colaboración. La relación de socios con Estados Unidos es y seguirá siendo una piedra angular de la política exterior de Alemania“. Agregó que es una colaboración “para poder superar los grandes desafíos de nuestro tiempo …” “El esfuerzo para contar con una política en favor del clima que mire hacia el futuro, la lucha contra el terrorismo, contra el hambre, la pobreza y enfermedades, la misión en favor de la paz y la libertad en Alemania, en Europa y en el mundo“, concluyó.El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, felicitó mediante un escueto comunicado a Donald Trump por ser electo como el próximo presidente de Estados Unidos. La relación entre Canadá y Estados Unidos sirve como un “modelo para el mundo”. “Nuestros valores compartidos, profundos lazos culturales y economías fuertemente integradas continuarán proporcionando las bases para el avance de una fuerte y próspera relación”, destacó. El primer ministro canadiense afirmó que Canadá no tiene un “amigo, socio y aliado” tan cercano como Estados Unidos. “Esperamos trabajar muy de cerca con el presidente electo Trump, su administración y con el congreso estadounidense en los años por venir, incluidos temas como comercio, inversiones, paz internacional y seguridad”.Benjamin Netanyahu, el primer ministro de Israel, felicitó este miércoles a Donald Trump, a quien llamó “un verdadero amigo del Estado de Israel”, por su elección como presidente de Estados Unidos. “El presidente electo Trump es un verdadero amigo del Estado de Israel y espero trabajar con él para promover la seguridad, la estabilidad y la paz en nuestra región”, afirmó el mandatario israelí. “Estoy seguro de que el presidente electo continuará reforzando esta alianza entre nuestros dos países y la llevará a cumbres más elevadas”, dijo Netanyahu, cuyas relaciones con el actual presidente, Barack Obama, han sido tensas.s El presidente filipino Rodrigo Duterte expresó hoy sus “cálidas felicitaciones” al virtual presidente estadounidense Donald Trump, y le deseó éxito en sus cuatro años de gestión que iniciarán el próximo enero. La elección presidencial es un testamento de las largas tradiciones del sistema democrático de Estados Unidos y del modo de vida estadounidense, indicó el mandatario en una declaración leída por su secretario de Comunicaciones, Martin Andanar. El sistema de dos partidos da a los votantes estadounidenses libertad de elección basada en las plataformas de los partidos, no solo en sus personalidades, agregó. Las “cálidas felicitaciones” del mandatario filipino a Trump contrastan con el trato áspero que ha dado al ahora saliente presidente Barack Obama.En España, el presidente Mariano Rajoy, felicitó este miércoles al candidato republicano por su victoria en un mensaje a través de su cuenta de Twitter, y aseguró que tras este resultado electoral seguirá el trabajo para reforzar la relación de España con Estados Unidos, al que considera como “socio indispensable”.En tanto, el ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, Alfonso Dastis, declaró que las relaciones con Estados Unidos se van a mantener como lo han sido en los últimos tiempos “y van a profundizarse, no cabe duda”.En Londres, la primera ministra del Reino Unido, Theresa May, envió sus felicitaciones a Donald Trump tras una “campaña larga y conseguida con mucho esfuerzo”. “Gran Bretaña y Estados Unidos tienen una larga y perdurable relación basada en los valores de libertad, democracia e iniciativa. Somos y seguiremos siendo socios fuertes y cercanos en comercio, seguridad y defensa”, afirmó en un comunicado. La primera ministra felicitó al recién electo presidente de Estados Unidos y afirmó que espera trabajar con “Trump, construyendo los lazos que aseguren la seguridad de nuestras naciones”. “Espero trabajar con el presidente electo Donald Trump, construyendo estos lazos de seguridad y prosperidad de nuestras naciones en los años venideros”.El primer ministro de Italia, Matteo Renzi, felicitó al presidente electo estadounidense Donald Trump y dijo esperar que la amistad entre los dos países “se mantenga fuerte y sólida”. “El mundo saluda la elección de Trump. A nombre de Italia le expreso mis felicitaciones y le deseo un buen trabajo convencido que la amistad se mantendrá fuerte y sólida”, declaró Renzi, quien había dado públicamente su apoyo a la candidata demócrata Hillary Clinton. “Estamos en un nuevo punto de partida para toda la comunidad internacional, ya sin las desconfianzas de campaña electoral. Es un hecho político nuevo que al lado de otros demuestran que estamos en una nueva época”, añadió. Insistió que su gobierno colaborará con la nueva presidencia estadounidense y a favor de la relación entre Washington y la Unión Europea (UE), en la que -enfatizó- Italia asumirá un liderazgo. Por su parte, el ministro de Exteriores, Paolo Gentiloni, dijo a la emisora Radio Anch’io que “Italia seguirá su amistad y colaboración con Estados Unidos, pues estas cosas no cambian, así como no cambia nuestra contrariedad al proteccionismo y a las clausuras”. Para el líder del Movimiento 5 Estrellas, el excómico Beppe Grillo, el resultado de las elecciones estadounidenses “es la deflagración de una época” y “el apocalispsis de la información, de la televisión, de los grandes periódicos, de los intelectuales, de los periodistas”. “El mundo ya ha cambiado y es necesario interpretar estas señales”, añadió. También el líder de la xenófoba Liga del Norte, Matteo Salvini, exhultó por la victoria de Trump, a la que calificó como “un trancazo contra la globalización” y “la victoria del pueblo, de la valentía, del orgullo, de los temas del trabajo y la seguridad, contra los especuladores, los banqueros, los cantantes, los periodistas y los sondeos”. “El pueblo derrota a los poderes fuertes 3 a 0”, sintetizó Salvini ante los micrófonos de Radio Padania, la emisora de la Liga del Norte.El presidente de Argentina, Mauricio Macri, felicitó este miércoles a Donald Trump por haber ganado las elecciones presidenciales de Estados Unidos. “Felicito a Donald Trump en su triunfo y espero que podamos trabajar juntos por el bien de nuestros pueblos”, escribió el mandatario argentino en la red social Twitter.Con ese breve mensaje, Macri se sumó a la ola de mandatarios que habían apoyado a la candidata demócrata Hillary Clinton pero que ahora tendrán que acercarse al empresario. Macri ya había manifestado su esperanza de que la relación bilateral con Argentina no cambiara sin importar quien triunfara en los comicios. “Claramente hay un conocimiento y un compromiso de continuar (con Clinton) lo que hemos comenzado con el presidente (Barack) Obama, pero insisto, no descarto que también continuemos con el presidente Trump”, afirmó.El presidente Juan Manuel Santos celebró el espíritu democrático de Estados Unidos y espera profundizar la relación bilateral con Donald Trump, quien resultó triunfador en las elecciones presidenciales celebradas este martes en Estados Unidos. El jefe de Estado en su cuenta de Twitter escribió: “Celebramos espíritu democrático de EE.UU. en #ElectionNight. Con @realDonaldTrump seguiremos profundizando relación bilateral”.Estados Unidos es el principal socio comercial de Colombia, y desde Washington recibió todo el apoyo financiero para combatir a la insurgencia y a las bandas del narcotráfico. Los medios de comunicación y la mayoría de los analistas políticos manifestaron que el triunfo de Trump genera una incertidumbre total no solo en Colombia sino en América Latina. “Tras inédita votación, el republicano arrasa y llega a la Casa Blanca”, fue el titular a ocho columnas del diario El Tiempo, mientras que El Espectador, reseño: “El controvertido magnate y exestrella de TV arrasó en las urnas a Hillary Clinton”. Agregó que las elecciones las antecedió una “campaña en la que imperó el juego sucio. Incertidumbre por su triunfo hizo tambalear a las bolsas del mundo”.En Bélgica, el líder del partido de extrema derecha Vlaams Belang, Filip Dewinter, celebró la victoria de Donald Trump en los comicios presidenciales de Estados Unidos, que calificó como una victoria sobre el “establishment”. “Pese a la satanización, la burla, la campaña de difamación de los medios de comunicación… gana ‘El Donald’ ¡Felicidades señor presidente!”, escribió Dewinter en su cuenta de una red social. Horas antes, mientras Trump empezaba a despuntar en el recuento de votos, el político belga afirmó que los votantes estadounidenses estaban manifestando su “revuelta” contra “los medios políticamente correctos y la clase política”. Vlaams Belang es un partido de corte xenófobo, que defiende la separación de la rica región de Flandes, al norte de Bélgica, del resto del país.