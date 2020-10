Trump gana la presidencia de EU; Clinton reconoce la derrota

WASHINGTON (proceso.com.mx).– En una histórica, atípica, cerrada y larga jornada electoral, Donald Trump se convirtió en el próximo presidente de Estados Unidos tras derrotar a la candidata presidencial demócrata, Hillary Rodham Clinton. La victoria de Trump, el candidato republicano, se dio incluso antes de conseguir los 270 votos del Colegio Electoral que se requieren para ganar la presidencia. Trump fue declarado presidente electo cuando se dio a conocer que Clinton lo llamó por teléfono para felicitarlo por la victoria. Al momento de esa llamada, Trump tenía 268 votos del Colegio Electoral, frente a 215 de Clinton, de los 538 votos distribuidos en los 50 estados de la Unión Americana, disputados en la elección. “Es tiempo de unirnos como nación, es tiempo. Prometo a todos los ciudadanos que seré presidente de todos y esto es muy importante para mi”, declaró Trump en la madrugada de este miércoles 9 de noviembre, en la ciudad de Nueva York, en su primer discurso como ganador de los comicios. Minutos antes de que Clinton llamara a Trump, John Podesta, su jefe de campaña, utilizó los micrófonos del cuartel general demócrata en Nueva York, para anunciar que su candidata no saldría a hablar en la madrugada del miércoles. Por unos minutos el anuncio de Podesta generó incertidumbre, pero concluyó cuando se informó de la llamada telefónica de Clinton a Trump en que reconoció su derrota. En contra de todos los pronósticos, que incluso este martes 8 de noviembre, al arrancar las elecciones daban como favorita a Clinton, el multimillonario empresario y ahora presidente electo sorprendió con su triunfo no sólo a su país sino a todo el mundo. “El proceso político-electoral es duro y sucio”, declaró Trump en el cuartel general de su campaña presidencial en Nueva York. Acompañado de su familia, sus asesores, y Mike Pence, ahora vicepresidente electo, Trump le agradeció a Clinton la cortesía de haberle llamado para aceptar la derrota. “Acabo de recibir una llamada de parte de la Secretaria Clinton para felicitarnos por nuestra victoria”, destacó Trump en medio de aplausos de sus seguidores. “Luchó muy duro, le damos las gracias a Clinton por su servicio al país y se lo digo sinceramente”, resaltó el presidente electo de Estados Unidos. Luego, a todos los electores estadunidenses que no votaron por el, Trump les pidió su consejo para trabajar juntos en la nueva etapa política de Estados Unidos, que iniciará el próximo 20 de enero cuando asuma formalmente el poder ejecutivo. “La nuestra no fue una campaña política sino un movimiento de millones de personas que quieren un mejor futuro para ellos y sus familias. Es un movimiento multiétnico, cultural y religioso”, insistió el presidente electo. Con un tono conciliador, Trump habló también de la necesidad de reconstruir a los Estados Unidos y renovar el sueño americano. “Vamos a poner a trabajar a millones de personas al momento de estar reconstruyendo al país”, terminó Trump su primer mensaje a los estadunidenses como su presidente electo. Al concluir su discurso, los resultados del conteo de votos establecieron que Trump había ya conseguido 279 de los 538 votos del Colegio Electoral. Clinton en ese momento tenia 218 sufragios. El bloque de estados que fueron clave para la victoria de Trump se integró por Florida, Pensilvania, Ohio y Carolina del Norte, entidades que antes de que arrancara la elección de este 8 de noviembre, y según las encuestas de tendencia electoral, serían la llave para que Clinton fuera declarada presidenta electa. El resto de los 50 estados del país que votaron a favor de Trump fueron, Texas, Virginia del Oeste, Virginia del Oeste, Carolina del Sur, Georgia, Alabama, Missisipi, Tennessee, Indiana, Louisiana, Arkansas, Missouri, Iowa, Wisconsin, Kentucky, Oklahoma, Kansas, Nebraska, Dakota del Sur, Dakota del Norte, Wyoming, Utah, Idaho y Alaska. Para Clinton fueron los estados de Virginia, Maryland, Nueva Jersey, Connecticut, Massachusetts, Nueva York, Vermont, Maine, Illinois, Colorado, Nuevo México, California, Nevada, Oregón, Washington y del Distrito de Columbia. En los estados de Nueva Hampshire, Michigan, Minnesota y Arizona, hasta bien entrada la madrugada de este miércoles 9 de noviembre se seguían contando los votos, aunque en estas entidades Trump se mantenía al frente en los sufragios computados, por lo que se consideró que el resultado final podría darle al presidente electo mas de 300 votos del Colegio Electoral. Trump tiene dos meses para formar su gabinete y para preparar el proceso de transición con el presidente Barack Obama. La victoria de Trump se compaginó con la del partido republicano en las elecciones legislativas con la que mantuvieron la mayoría representativa en el Congreso federal. Al cierre, los republicanos tenían asegurados 51 de las 100 curules que integran a la Cámara de Senadores, frente a las 47 demócratas. En la Cámara de Representantes los republicanos tenían 235 curules de las 435 que la integran, y los demócratas 182.