'Créanme, vamos a construir el muro”, reitera Trump

WASHINGTON (apro).- El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, reiteró que va a cambiar al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), firmado con México y Canadá, y que su plan de amurallar la frontera sigue vigente. “Debemos tener un acuerdo justo; el TLCAN es un total y completo desastre”, fustigó el mandatario electo durante un discurso ante trabajadores de la empresa Carrier, en Indiana. “El TLCAN es una ruta comercial de una sola vía que beneficia a México y nada viene para Estados Unidos”, acusó Trump ante los trabajadores y directivos de Carrier, empresa que recientemente anunció que suspendía el plan que tenía para abrir una planta en el estado de Nuevo León. “Nos gusta México, es maravilloso, estuve allá hace unos tres meses con el presidente de México; un tipo magnífico, pero debemos tener un compromiso justo, no estamos obteniendo nada de nuestra relación comercial con ellos”, justificó Trump. Ante los trabajadores de Carrier, el presidente electo ratificó su promesa de campaña de renegociar el TLCAN, al que también está suscrito Canadá. Durante la contienda por la Presidencia de Estados Unidos, que concluyó el pasado 8 de noviembre, Trump se comprometió a sacar a Estados Unidos del TLCAN si el resultado de la renegociación del acuerdo tripartita no le es satisfactorio. “El TLCAN es una calle de una sola vía y lo vamos a cambiar, tenemos que recuperar nuestros empleos”, amagó el presidente electo. Con la suspensión de su plan de abrir una planta en Nuevo León, Carrier asegura que mantendrá mil empleos en Estados Unidos en lugar de que esos puestos de trabajo se abran en México. En su visita a la fábrica manufacturera de generadores de aire acondicionado, Trump agregó que a partir del próximo 20 de enero, cuando asuma la Presidencia, su gobierno continuará apoyando a las empresas estadunidenses para que se desistan de buscar en el extranjero mano de obra barata, como la que les ofrece México. Para ello, el presidente electo dijo que les ofrecerá dos incentivos, bajarles los impuestos de 35 a 15%, y eliminar regulaciones federales, muchas de las cuales están concentradas en fortalecer la protección de los trabajadores frente a sus pensiones, y de medidas creadas para proteger y mejorar el medio ambiente. “Vamos a hacer cosas grandiosas por las empresas para que no tengan ninguna razón de irse al extranjero, porque sus impuestos serán muy, muy bajos, y las regulaciones innecesarias van a desaparecer”, ofreció Trump. Los directivos de Carrier anunciaron que van a invertir 16 millones de dólares en la empresa para tener garantizada la estancia de los mil empleos que ya no se irán a México. Al hablar del TLCAN, el presidente electo de Estados Unidos aprovechó el momento para mencionar el tema de la seguridad fronteriza, con énfasis en la necesidad de construir un muro a lo largo de toda la zona limítrofe. “Vamos a tener una frontera muy fuerte, una frontera fuerte (sic). Créanme, vamos a construir el muro. La gente se pregunta; ¿construirá Trump el muro?, confíen en mí, vamos a construir el muro. Y por cierto, la gente que cruce y haga tours del muro lo tendrá que hacer legalmente”, subrayó. Luego añadió que durante su administración toda la gente que llegue por la frontera con México a trabajar en los campos de Estados Unidos y en otras áreas productivas, lo tendrá que hacer con permisos laborales y cumplir con todas las condiciones que se les impongan. “Lo que no va a pasar (por el muro) son las drogas. Las drogas se van a parar, las drogas van a parar”, remató Trump, quien no dio a conocer su plan para contener el flujo de estupefacientes que entran a Estados Unidos por la frontera norte de México.