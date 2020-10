Primo y sobrino del presidente aspiran a diputación federal

PUEBLA, Pue. (apro).- Gabriel Hinojosa Rivero y Bernardo Hinojosa Polo, primo y el sobrino, respectivamente, del presidente Felipe Calderón, solicitaron ante el Instituto Federal Electoral (IFE) su registro como candidatos independientes a diputados federales. Aunque de antemano reconocieron que su petición será rechazada, Hinojosa Rivero, quien fue alcalde de Puebla, explicó que esta acción forma parte de un movimiento ciudadano para pronunciarse por una reforma electoral que incluya las candidaturas independientes. El expanista dijo que solicitó, ante la Junta Local del IFE, el registro de cinco candidatos ciudadanos por distintos distritos de Puebla, quienes participarán en una campaña que lleve como principal bandera reclamar a los diputados para que legislen, en el sentido de que los ciudadanos puedan participar como candidatos, sin necesidad de tener un partido político. Hinojosa, también líder de la agrupación civil llamada Movimiento G2G, dijo que pidió su registro como candidato a diputado federal por el distrito 11 con cabecera en la capital; mientras que Hinojosa Polo, exdelegado de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), lo hizo por el distrito 10 con cabecera en San Pedro Cholula. Por los distritos 6, 9 y 12, con cabecera en Puebla capital, pidió la inscripción de Daniel Valdez Amaro, Alejandra Ortiz Ojeda y Ángeles Navarro Rueda, respectivamente. El consejero presidente de la Junta Local del IFE, Luis Zamora, dijo que este instituto electoral está impedido legalmente para admitir los registros de estas cinco candidaturas ciudadanas. “Hemos recibido estas solicitudes por parte de ciudadanos interesados en participar, pero tal figura no está considerada en la legislación y no podemos acreditar una figura que no existe en materia electoral”, expuso. Sobre el voto nulo, indicó que la participación ciudadana es responsabilidad de todos, no sólo del IFE. “La responsabilidad ciudadana es responsabilidad de todos, y no creo que anular el voto sea la vía para expresar inconformidad”, declaró. Ante la versión de que el Movimiento G2G promoverá el “voto nulo” entre la ciudadanía cuando se les niegue el registro, el consejero advirtió que votar es un derecho ciudadano que es preferible ejercer plenamente que “desperdiciar”. El primo de Calderón ya había causado polémica hace unas semanas, cuando estuvo presente en el primer acto de precampaña que tuvo en esta entidad Andrés Manuel López Obrador, candidato presidencial del Movimiento Progresista.