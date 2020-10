Dan 48 horas a partidos para que cumplan cuota de género

MÉXICO, DF, (apro).- El Instituto Federal Electoral (IFE) notificó hoy a todos los partidos políticos, salvo Nueva Alianza (Panal), que disponen de 48 horas, para corregir sus listas de candidatos a diputados y senadores –tanto de mayoría relativa como de representación proporcional-- y cumplan con las cuotas de género que, según la norma electoral, es de 40% para mujeres y 60% para varones. El 40% mínimo para un género significa 26 candidaturas para el Senado y 120 para la Cámara de Diputados. El plazo legal establecido vence este miércoles 28 a las 14:15 horas. El Partido del Trabajo PT) tendrá unas horas más, pues su representante ante el IFE no asistió hoy a la sesión extraordinaria del Consejo General, en la que se notificó directamente a los partidos del procedimiento que se seguirá contra los institutos políticos que incumplan con las cuotas de género previstas en el artículo 221 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe). Dicho artículo señala que, una vez cerrado el registro de candidaturas, si un partido político o coalición no cumple con la norma de asignar en sus listas de candidatos propietarios a diputados y senadores, al menos 40% de las candidaturas a un mismo género, el Consejo General del IFE le requerirá para que en un plazo de 48 horas, contadas a partir de la notificación, rectifique la solicitud de registro de candidaturas. El partido o coalición que incumpla esto será amonestado públicamente. Si al cabo de las 48 horas, persiste el incumplimiento, el Consejo General del IFE requerirá de nueva cuenta a la fuerza política para que en un plazo de 24 horas haga la corrección. “En caso de reincidencia –señala el artículo 221--, se sancionará con la negativa del registro de las candidaturas correspondientes”. Los incumplimientos que llevaron al IFE a aprobar el acuerdo sancionatorio de este lunes 26, son los siguientes: En el caso de las candidaturas a senadores por el principio de mayoría relativa, los incumplidos fueron el Partido Acción Nacional (PAN) y la coalición Compromiso por México, del PRI y el Verde Ecologista (PVEM). El PAN integró sus listas así: de 64 candidaturas, 17 fueron para mujeres (26.56%, porcentaje inferior en 13.44 puntos al mínimo de 40% exigido por la ley) y 47 candidaturas para hombres (73.44%, es decir, 13.44 puntos por arriba del máximo legal). A su vez, la coalición del Verde y el PRI otorgó, de 20 candidaturas, 4 a mujeres (20%) y 16 a hombres (80%). En el caso de las candidaturas a diputados de mayoría relativa, los incumplimientos fueron los siguientes: El PAN otorgó, de 300 candidaturas, 85 a mujeres (28.33%) y 215 a hombres (71.67%). El PRI, de 101 candidaturas –las 199 restantes serán la para coalición con el Verde--, decidió 19 para mujeres (18.81%) y 82 para hombres (81.19%). La coalición Compromiso por México, de 199 candidaturas, asignó 52 a mujeres (26.13%) y 147 a hombres (73.87%). El Movimiento Progresista, coalición de los partidos de la Revolución Democrática, del Trabajo y Movimiento Ciudadano), de 300 candidaturas a diputados por el principio de mayoría relativa, decidió que 92 fueran para mujeres (30.66%) y 208 para hombres (69.33%). Respecto de las candidaturas a senadores y diputados por el principio de representación proporcional (plurinominales), el artículo 220 del Cofipe mandata que “las listas se integrarán por segmentos de cinco candidaturas. En cada uno de los segmentos de cada lista habrá dos candidaturas de género distinto de manera alternada.” En el caso de las listas de candidatos a senadores, el único omiso fue el PT. Pero en las listas a candidatos a diputados de representación proporcional, el PAN incumplió sólo en un segmento de cinco candidaturas de la tercera circunscripción plurinominal; el PT, en 22 segmentos distribuidos en la primera, segunda, tercera y quinta circunscripciones. Asimismo, el PVEM incumplió en un segmento de la cuarta circunscripción, y el partido Movimiento Ciudadano (MC) en cuatro segmentos de las tres primeras circunscripciones plurinominales. Así, entonces, los partidos y coaliciones señalados tienen hasta las 14:15 del próximo miércoles para hacer las correcciones necesarias en sus listas y cumplir con la ley, tanto en el caso de la distribución de 40% y 60% para uno u otro género en materia de candidatos de mayoría relativa y, en el caso de las candidaturas plurinominales, alinear sus listas, en segmentos de cinco nombres, con dos posiciones de distinto género, de manera alternada. Si al cabo de las 24 horas siguientes continúa el incumplimiento, el IFE se encargaría de no registrar a un número determinado de candidatos varones a los distintos puestos de elección popular para que no rebasen el máximo de 60% exigido por la ley. Y lo haría a través de un proceso aleatorio, una especie de tómbola, para cumplir la norma de 40% y 60%, y así los partidos y sus candidatos inicien en forma equitativa sus campañas el 30 de marzo próximo.