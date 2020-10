Candidatos deciden si hacen campaña en zonas de alto riesgo: PRI

MÉXICO, D.F. (apro).- El Partido Revolucionario Institucional (PRI) dejará en libertad a sus candidatos para que decidan si hacen campañas en zonas de alto riesgo, informó la secretaria general del PRI, María Cristina Díaz Salazar. En entrevista con, la priista también dio a conocer que su partido está a la espera de que el Instituto Federal Electoral (IFE) les haga llegar el documento solicitado para identificar las entidades con mayor presencia del crimen organizado. “Necesitamos el documento para poder advertirles y que tengan cuidado nuestros candidatos en sus recorridos”, puntualizó. Díaz Salazar hizo esa declaración luego de anunciar que bajaron de la contienda a 54 aspirantes al Congreso de la Unión, en virtud de que esos lugares serán sustituidos por mujeres (50 para diputados y cuatro para senadores). –¿Será decisión de los candidatos no hacer campaña en zonas con fuerte presencia del crimen organizado? –se le preguntó a la secretaria general del PRI. –Indudablemente. El partido les podrá advertir, pero necesitamos el documento del IFE, es muy importante que nos lo entregue. Díaz Salazar insistió que ya hablaron de ese tema con los integrantes del órgano electoral, y sólo están a la espera del mapa en el que se detallan las zonas de riesgo, tomando en cuenta que las campañas arrancan el primer minuto del próximo viernes 30. “El IFE ha mostrado intención porque ha señalado lugares que son vulnerables para llevar a cabo campañas; también a través de los medios de información nos hemos enterado (de las zonas de riesgo). Requerimos ya del documento del IFE y que aparezcan con puntualidad las áreas, para nosotros poder informar a nuestros candidatos y que tomen las precauciones debidas”, subrayó. Respecto de la seguridad del candidato presidencial del PRI, Enrique Peña Nieto, informó que aún se encuentra en pláticas con la Secretaría de Gobernación para ver si se acepta el apoyo del Estado Mayor Presidencial. Sobre los puestos de elección popular y la cuota de género que deben cubrir los partidos políticos (60-40%) –pues de lo contrario corren el riesgo de que el IFE les retire el registro– el secretario de Organización del PRI, Miguel Osorio Chong, señaló que ya cumplieron con esa medida. Aunque no precisó los estados en los que se realizaron las modificaciones, Chong informó que 50 hombres que ya estaban registrados para diputados fueron “bajados”, y ahora su lugar es ocupado por mujeres. Para el Senado, sólo cuatro posiciones fueron movidas. En el caso de las candidaturas a diputados de lista plurinominal, el PRI registró el mismo porcentaje de hombres y mujeres, es decir 50-50%. De acuerdo con Osorio Chong, los hombres afectados están en su derecho de inconformarse, pues fueron electos en asamblea. Sin embargo, recordó que los cambios obedecieron a una orden dictada por el IFE. El método de elección, comentó, fue a través de encuestas que se realizaron con antelación, y se dio el lugar a la mujer con posición número uno.El vocero del PRI, Eduardo Sánchez Hernández, fustigó el “informe anticipado de gobierno” que Felipe Calderón dio este miércoles en el Auditorio Nacional ante cerca de 10 mil burócratas. “Al parecer el señor presidente de la República quiere actuar como contendiente todavía durante este proceso electoral. Da la impresión de que prefiere ser presidente de su partido, en vez de conducirse como presidente de todos los mexicanos”. Añadió: “Sería lamentable estar frente a un gobierno secuestrado por su propia obsesión electoral”. A nombre el PRI, Sánchez Hernández recriminó que Calderón no se hubiera referido a los 15 millones de nuevos pobres que su gobierno generó y que se suman a los 60 millones de personas que viven en la crueldad de la pobreza. “El gobierno parece ignorar que el crimen organizado del que se afana combatir, usa a estos mexicanos pobres para abrevar su fábrica de delincuentes. El gobierno reconoce más de 45 mil muertos en esta su guerra contra el narcotráfico y los medios de comunicación dan cuenta de 60 mil, entre los que contamos a miles de civiles inocentes. Las familias, los amigos, los compañeros de estos mexicanos tienen muchas preguntas que el gobierno federal no les ha contestado”, subrayó. Enseguida, el vocero priista ofreció cifras del INEGI al señalar que durante los 12 años de gobiernos panistas el desempleo alcanzó a 2 millones 700 mil personas, y en el año 2010 la violencia se incrementó. Por ejemplo, detalló, la tasa de homicidios pasó de 10.4% por cada 100 mil habitantes a 22.9%. Y lanzó: “México ocupa el sexto lugar mundial en materia de homicidios”. “La impresión que nos deja el informe anticipado que el presidente de la República llevó a cabo esta mañana, es que se pretende convencer al pueblo de México de que en este país hay bienestar y bonanza. Los ciudadanos nos preguntamos, entonces: si estamos tan bien, ¿por qué nos sentimos tan mal?” Remató: “Los números no mienten, los discursos a veces pueden distorsionar la realidad”.