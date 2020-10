Denunciará PRD a Calderón por actos anticipados de campaña

MÉXICO, D.F. (apro).- El Partido de la Revolución Democrática (PRD) presentará una denuncia contra el presidente Felipe Calderón por actos anticipados de campaña, luego del informe Un gobierno que rinde cuentas, realizado esta mañana en el Auditorio Nacional ante cerca de 10 mil burócratas, anunció Jesús Zambrano, el dirigente nacional perredista. En conferencia de prensa, el perredista calificó el informe realizado en el Auditorio Nacional como un acto anticipado de campaña y una medida desesperada porque la candidata panista Josefina Vázquez Mota no repunta en las preferencias del electorado. Consideró “injustificado” que Calderón haya rendido un informe 48 horas antes de que arranquen formalmente las campañas electorales rumbo a las elecciones del 1 de julio próximo. “¿Qué justificación tenía Felipe Calderón de hacer este informe o preinforme a menos de 48 horas de inicio de las campañas electorales? ¿Cuál era el objetivo? ¿Qué no acaba de dar uno en septiembre? ¿No son anuales los informes? ¿O las áreas respectivas no van y los rinden ante la Cámara de Diputados?”, cuestionó. En opinión de Zambrano, Calderón expuso “puras mentiras” porque quiere engañar con que hay una cobertura total de salud, o que ya estamos bien evaluados en la prueba PISA (que aplica la OCDE a sus países miembros) por la calidad de la educación. “Aparece claramente como una intromisión, una participación abierta con pretensión de incidir en el proceso electoral, por eso ya hicimos el señalamiento a través de nuestra representación ante el IFE y, por supuesto que vamos a poner la queja respectiva”, reiteró. Por otra parte, el líder perredista restó importancia al presunto espionaje telefónico en contra de la candidata panista Josefina Vázquez Mota. Afirmó que hasta los perredistas están siendo videograbados de manera cotidiana. Tal como lo dijo Andrés Manuel López Obrador en la víspera, Zambrano reiteró: “El que nada debe, nada teme. No tenemos nada que ocultar, nada que platiquemos por teléfono constituye algo ilegal.” Señaló que este espionaje proviene de las “células de inteligencia del gobierno mexicano”, aunque no descartó al PRI, especialista en la materia según su historial político.