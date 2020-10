Tribunal Electoral da luz verde a candidatura de Arely Gómez

MÉXICO, D.F. (apro).- El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) dio luz verde a la candidatura plurinominal de la priista Arely Gómez. De acuerdo con los magistrados, los argumentos de la militante que presentó el recurso –entre los que destacaba que Gómez no cumplía con los requisitos estatutarios del PRI para acceder a una candidatura plurinominal federal– fueron analizados y agotados en la Comisión Nacional de Justicia Partidaria del tricolor. Sobre la imposibilidad que señaló la denunciante, Tzitzique Jiménez, para que Alejandro Luna Ramos atendiera el asunto, en virtud de que –dijo– fue su jefe cuando la aspirante laboró en el TEPJF, el magistrado señaló que no tenía amistad cercana con Gómez, sino una relación profesional. “(Arely Gómez) No guarda una relación con su servidor, con eso demuestro que tengo interés legítimo sobre este asunto”, dijo el presidente del TEPJF durante la sesión pública. El magistrado explicó que el asunto correspondía en el turno a Manuel González Oropeza, quien en ese momento se encontraba fuera del país. Gómez González se desempeñó hasta el mes pasado como jefa de la Unidad de Asuntos Internacionales de la Coordinación de Relaciones con Organismos Electorales. De acuerdo al organigrama del TEPJF, esa coordinación depende de la presidencia del organismo, a cargo de Luna Ramos.