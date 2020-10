Desfilarán presidenciables ante plenaria episcopal la tercera semana de abril

MÉXICO, D.F. (apro).- En vísperas del arranque de las campañas electorales, la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) hizo un llamado a “todos los fieles católicos” a participar en el proceso y adelantó que, entre el 17 y 20 de abril, recibirá a los cuatro candidatos presidenciales para escuchar sus propuestas. En conferencia de prensa, el presidente de la CEM, Carlos Aguiar Retes, presentó el documento La democracia en México ha de consolidarse en la paz, el desarrollo, la participación y la solidaridad. Aguiar Retes informó que tanto Josefina Vázquez Mota, Enrique Peña Nieto, Andrés Manuel López Obrador y Gabriel Quadri ya aceptaron acudir, por separado, a la asamblea plenaria episcopal que se realizará el próximo mes en su sede de Casa Lago, en Cuautitlán Izcalli, en el Estado de México. El objetivo del mensaje de los obispos es, comentó, “animar a todos los fieles católicos a participar en el proceso electoral. Es un compromiso ciudadano entrar en una interacción con los partidos políticos y candidatos en sus diferentes niveles del proceso”, dijo. Aguiar Retes añadió que la idea de los obispos es animar a los fieles a vivir un proceso electoral “como una gran fiesta cívica. “Es el momento de hacerlo, no es una lucha, o un serie de conflictos, sino la vivencia de animar a que una competencia electoral se dé en un entorno de fiesta cívica democrática”, enfatizó. En el documento, los miembros de la CEM también hacen énfasis en su derecho a participar en el proceso electoral y en las diversas instituciones que, dicen, se han ganado a través de la historia. “Exhortamos y animamos al ejercicio de nuestro derecho y deber de votar, ejercicio que nunca irá solo, sino que debe ser indispensablemente acompañado de nuestra participación en las diversas instituciones que a través de la historia de nuestra patria hemos conseguido. “Es la hora propicia para que funcionen de manera adecuada, mediante la vigilancia y nuestra colaboración, no sólo las instituciones electorales, sino también las familiares, escolares y religiosas, entre otras”, subraya el documento. Por su parte, Gustavo Rodríguez Vega, presidente de la Comisión Episcopal de Pastoral Social, informó que en diversas diócesis realizarán talleres ciudadanos para “alentar la conciencia” de los feligreses en el marco del desarrollo de las elecciones del próximo 1 de julio. Sobre el llamado del poeta Javier Sicilia a la ciudadanía para que emita su voto en blanco, como signo de inconformidad ante la incapacidad del gobierno y los partidos políticos para detener la ola de violencia que azota al país, Rodríguez Vega afirmó que la Iglesia no condena ni apoya esa propuesta ni menos la considera un pecado. Sin embargo, destacó la necesidad de que los mexicanos ejerzan ese derecho ciudadano. En el acto también estuvieron presentes el secretario general de la CEM, Víctor René Rodríguez; Gustavo Rodríguez Vega, obispo de Nuevo Laredo, y el sacerdote Patricio Sarlat Flores, secretario ejecutivo de la Comisión de Pastoral Social. Los obispos expresaron su confianza de que el proceso electoral se realice en paz y que prevalezcan las propuestas propositivas por encima de la lucha entre los candidatos. Los conminaron a “integrarnos al trabajo de los demás, a pesar de nuestras diferencias de opinión y más allá de lo que en la historia nos pudo haber dividido, a actuar en conjunto, en beneficio de la patria, a unir nuestras manos para construir el México que anhelamos y necesitamos: un país con desarrollo social integral, donde todo mexicano pueda alcanzar las condiciones necesarias para una vida digna”. También sugirieron impulsar reformas legislativas tendientes a superar los principales problemas con el apoyo y compromiso de todas las fuerzas económicas del país para así generar oportunidades de empleo a todos los mexicanos y superar la pobreza generalizada. Asimismo, hicieron un exhorto a consolidar el estado de derecho, especialmente en la procuración e impartición de la justicia para desterrar la impunidad; reconstruir y fortalecer el tejido social para recuperar la identidad de las comunidades y propiciar la paz social, así como elevar la calidad de la educación pública en todos sus niveles.